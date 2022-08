Laserbehandeling van je ogen: welke ziekenfondsverzekering betaalt het meeste terug?

Los van hun hospitalisatieverzekering betalen de meeste ziekenfondsen een deel van de kosten terug van een refractieve laserbehandeling van het hoornvlies. Dat is een brilvervangende ingreep via lasertechnieken, uitgevoerd door een oogarts die is erkend door het RIZIV. Zowel wie verziend als bijziend is, komt voor een laserbehandeling in aanmerking. Je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen (zie kader). De tegemoetkoming voor laserbehandeling is bij sommige ziekenfondsen combineerbaar met de tegemoetkomingen voor brillen, lenzen en lensimplantaten.

Hoeveel betaalt je mutualiteit terug voor bril of lenzen? Dit zijn de verschillen.

Voorwaarden voor een ooglaserbehandeling • Minstens 21 jaar zijn

• Het oog is minstens één jaar stabiel (het gezichtsvermogen mag in die periode niet zijn verminderd)

• Een voldoende dik hoornvlies met normale krommingen hebben

• Met bril of lenzen een goed zicht in beide ogen hebben

• Geen andere oogafwijkingen hebben Doorgaans raden oogartsen laserbehandeling af boven de 45 jaar. Vanaf die leeftijd ontstaat presbyopie of ouderdomsverziendheid, waarvoor je een leesbril nodig hebt.

Met Medicalia van Helan: tot 800 euro

De hoogste eenmalige tegemoetkoming voor ooglaserbehandeling bedraagt 800 euro. Die geniet je via Medicalia, de verzekering voor medische kosten van Helan. Medicalia, waarvoor je een extra bijdrage betaalt, is een aanvullende verzekering waarvoor je je sinds 1 juli 2022 niet meer kan inschrijven. Wie die verzekering heeft, blijft wel van de voordelen genieten. Dat betekent dat je tot 600 euro terugkrijgt via Medicalia bovenop de terugbetaling via de standaard aanvullende verzekering, goed voor eenmalig en maximaal 100 euro per oog of 200 euro voor beide ogen. In totaal gaat het dus om een tegemoetkoming van maximaal 800 euro.

MediKo Plan van CM: tot 300 of 400 euro

Via het MediKo Plan van de Christelijke Mutualiteit, een ambulante verzekering voor medische kosten waarvoor je een extra bijdrage betaalt, heb je recht op een bijkomende tegemoetkoming tot 100 euro per jaar. Die som krijg je naast wat de aanvullende verzekering eenmalig terugbetaalt: 100 euro per oog. Het betekent dat wie beide ogen in hetzelfde jaar laat laseren, kan rekenen op een tussenkomst tot 300 euro. Wie bijvoorbeeld dit jaar één oog laat laseren en volgend jaar het andere oog, krijgt dit jaar een tegemoetkoming tot 200 euro en volgend jaar nog een tegemoetkoming tot 200 euro. Dus in totaal maximaal 400 euro.

VNZ en enkele Solidaris-ziekenfondsen: tot 300 euro

Bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, Solidaris Brabant en La Mutualité Socialiste du Luxembourg bedraagt de tegemoetkoming voor een ooglaserbehandeling tot 300 euro in totaal of tot 150 euro per oog. Solidaris Brabant groepeert leden die zijn aangesloten bij Solidaris Brussel, Solidaris Vlaams-Brabant en Solidaris Waals-Brabant. Voor alle duidelijkheid: wie aangesloten is bij Solidaris Vlaanderen (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen) krijgt eenmalig maximaal 200 euro terug of 100 euro per oog. Bij Solidaris Wallonie (‘Mons-Wallonie Picarde’,’ Mutualité Socialiste du Centre, Charleroi et Soignies’, ‘Mutualité Socialiste et Syndicale de la Province de Liège’ en ‘Mutualité-Province de Namur’) is er via de aanvullende verzekering geen tussenkomst.

NZVL: tot 250 euro

Bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen beperkt de terugbetaling zich tot in totaal en eenmalig 250 euro of 125 euro per oog.

De meeste ziekenfondsen: tot 200 euro

De aanvullende verzekering van de meeste ziekenfondsen houden het bij een eenmalige maximale tussenkomst van 200 euro of 100 euro per oog. Dat geldt voor leden van de Christelijke Mutualiteit, de Liberale Mutualiteit, Solidaris Vlaanderen (Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen) en Helan.

Wens je meer te weten over de voordelen van de verschillende ziekenfondsen? Dan kan je via de ziekenfondsenvergelijker van Spaargids snel en eenvoudig uitzoeken welk ziekenfonds het best bij je past.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.