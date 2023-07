Langetermijnsparen: gewaarborgde basisrente en belastingvermindering, maar wat zijn de risico's?

Hoogste aantal faillisse­men­ten in 10 jaar: waar vallen de grootste klappen en waarom?

Het aantal faillissementen in ons land bereikte in juni het hoogste aantal sinds oktober 2018. In Vlaanderen zijn er in de eerste helft van dit jaar zelfs méér bedrijven overkop gegaan dan in recordjaar 2013. Pakken zwarte wolken samen boven onze economie? Welke sectoren worden het hardst getroffen? En wat mogen we nog verwachten? Hoofdeconoom Peter Vanden Houte (ING) legt uit. “Ik vrees dat we nog niet aan het einde van de problemen zitten.”