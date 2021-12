Langdurige werklozen moeten gemeenschapsdienst doen of dreigen uitkering te verliezen

Geld “ECB voorziet inflatie onder 2 procent vanaf 2023"

De inflatie in de eurozone daalt in 2023 weer onder het doel van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2 procent. Ook in 2024 komt de geldontwaarding onder die grens uit. Dat meldt persbureau Bloomberg, dat zich op ingewijden baseert, uit nieuwe verwachtingen van de ECB die de centrale bank later deze week naar buiten brengt.

14 december