Langdurig ziek: wat zijn je rechten? Werkexpert: “Ambtenaren worden typisch een stuk langer volledig doorbetaald”

Belgische rente op hoogste niveau sinds najaar 2018

De Belgische rente is de jongste dagen weer aan het stijgen, na een dip als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne. De langetermijnrente klom maandagvoormiddag tot ongeveer 0,87 procent. Dat is het hoogste niveau sinds het najaar van 2018.

14 maart