Landingsbanen om mensen langer aan het werk te houden, werkt dat wel? Onze werkexpert legt uit waarom hij geen fan is van het systeem

“Als we willen dat mensen langer werken, dan is er nood aan werkbaar werk.” Het is een veelgehoorde uitspraak in debatten over onze arbeidsmarkt. Om een stap in die richting van werkbaar werk te zetten, werd bij ons jaren geleden de landingsbaan geïntroduceerd. Maar bereikt het systeem wel zijn doel? Onze werkexpert Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent, bespreekt de voorwaarden en gevaren van de landingsbaan.