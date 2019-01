Landbouwers boos op Albert Heijn wegens goedkope melk: “Marketingstunt op kap van de boeren” ADN

28 januari 2019

19u50

Bron: Belga 0 Geld Landbouworganisatie ABS is kwaad op supermarkt Albert Heijn, nadat die de prijs voor halfvolle melk fors heeft verlaagd in ons land. "Een marketingstunt op kap van de boeren", zegt Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat.

Albert Heijn heeft de prijs voor halfvolle melk met 7 cent verlaagd tot 55 cent per liter. "Een schandalig lage prijs", zegt Vandamme. "Er is ook geen reden toe. De prijszetting op de markten is niet dalend, integendeel. De melkprijzen trekken weer aan."

Volgens de landbouworganisatie gaat het louter om een marketingstunt, met de bedoeling marktaandeel te veroveren in Vlaanderen. "62 cent was al laag, nu nog eens zeven cent er af. Dat is ongezien." ABS vreest dat de boer uiteindelijk het gelag zal betalen van de 'race to the bottom'. Vandamme wijst naar Colruyt, die de lage prijs van Albert Heijn zal moeten volgen om de laagste prijs te kunnen aanbieden.



ABS roept de zuivelverwerkers op niet te zwichten voor de druk van de supermarkten.