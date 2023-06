Laatste tickets voor de Belastingmarathon. Schrijf je nog snel gratis in en laat je aangifte nakijken door een expert

Voor de meeste Vlamingen betekent de jaarlijkse belastingaangifte stress. Het blijft een uitdaging om je weg te vinden in de doolhof aan codes in je belastingbrief. Een vergissing kan je veel geld kosten. HLN en VTM Nieuws schieten jou te hulp op zaterdag 3 juni met de Belastingmarathon.

Meer dan vijftig belastingexperten staan twaalf uur lang klaar om je te helpen bij het nakijken van jouw belastingaangifte. Het evenement vindt plaats in het DPG Media-gebouw in Antwerpen. Je kan gratis langskomen, maar je moet je wel op voorhand inschrijven. Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt.

Dit mag je verwachten op 3 juni

Wil je jouw belastingvoorstel laten nakijken? Of heb je een specifieke vraag over je aangifte? Op de Belastingmarathon helpen onze experten je graag verder. Kies tijdslot van 15 minuten op 3 juni tussen 8 uur en 20 uur. Wie wil, kan ook meteen zijn of haar belastingaangifte indienen. Ook onze fiscale expert Michel Maus en nieuwsanker Cathérine Moerkerke zullen er zijn.

Wie zijn de belastingexperten?

Een team van meer dan vijftig fiscale experten zal twaalf uur lang klaarzitten om je persoonlijk te helpen met het nakijken van jouw aangifte. Deze ploeg bestaat uit experten van de FOD Financiën en onafhankelijke fiscalisten van actiegroep Fiscaal Ideaal, het Instituut voor Tax Advisors & Accountants (ITAA) en het ACV.

Wie kan langskomen bij onze experten?

Het advies gaat enkel over de personenbelasting. De HLN Belastingmarathon is dus niet voor zelfstandigen, zij vragen best raad aan hun boekhouder. Lezers met buitenlandse inkomsten kunnen wel langskomen, ook op hun vragen voorzien we een antwoord. Elke expert neemt een kwartier de tijd om jouw vragen te bekijken, probeer dus om je vragen zo concreet mogelijk te formuleren.

