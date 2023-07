Laatste dagen voor je belastingbrief: onze fiscaal expert loodst je van begin tot einde door je aangifte

Bitcoin klimt naar 31.000 dollar, hoogste waarde sinds ruim een jaar

De cryptomunt Bitcoin heeft vanmorgen het hoogste niveau bereikt in ruim een jaar. De koers kreeg een duwtje in de rug van geruchten over een op de beurs verhandeld fonds (ETF) dat rechtstreeks zou gaan investeren in Bitcoin. Dat zou binnenkort mogelijk worden toegelaten op de Amerikaanse markt.