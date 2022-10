Laatste dag om verwarmingspremie aan te vragen: zo ga je te werk

De regering voerde eerder dit jaar een federale verwarmingspremie van 100 euro netto in. Het ging om een van de maatregelen in het licht van de torenhoge energieprijzen. Elk gezin dat eind maart een contract voor elektriciteit voor huishoudelijk gebruik had, heeft er recht op. Voor contracten voor commerciële of professionele activiteiten is er geen premie, idem voor tweede verblijven.

Veel gezinnen kregen de premie reeds automatisch, via een vermindering van het voorschot of de afrekeningsfactuur, of kregen het bedrag gestort. Dat kan je controleren op je facturen waar dan ‘federale verwarmingspremie’ genoteerd is.

Automatische match

De automatische toekenning is gebaseerd op een uitwisseling van gegevens tussen de FOD Economie, de elektriciteitsleveranciers en het Rijksregister. Daarom kon het voor sommige consumenten gebeuren dat de premie er niet automatisch kwam. Alleen als alle gegevens honderd procent kloppen, gebeurde de ‘matching’ immers automatisch. Pakweg een ontbrekend busnummer of een letter te veel in de naam kan het proces verstoren.

Wie de premie niet automatisch kreeg, moet de premie zelf aanvragen. De aanvraag indienen bij de FOD Economie kan online of op papier.

Hoe ga je te werk?

Er zijn twee mogelijkheden om een aanvraag in te dienen: online of via het invulformulier.

Wie opteert voor een online aanvraag, klikt in het groene blok op ‘online via de toepassing’. Je scrolt naar beneden tot je het blauwe balkje ‘Meld je aan’ ziet. Wie daarop drukt, krijgt de mogelijkheid om zich aan te melden met de identiteitskaart of de app Itsme. Zodra je je hebt aangemeld, krijg je een nieuwe webpagina met jouw gegevens en energiecontracten. Bij dat laatste krijg je te zien of jouw premie al dan niet is aangevraagd.

Voor wie het niet online kan aanvragen, is er het invulformulier. Dat document moet je downloaden, afdrukken, invullen en met de post versturen naar Verwarmingspremie – 100 euro, PB30061, 1000 Brussel.

Wanneer krijg je de premie?

Op die vraag kan FOD Economie geen sluitend antwoord geven. “Er is geen wettelijke termijn voorzien maar de FOD Economie heeft een team samengesteld dat zich specifiek bezighoudt met de behandeling van deze aanvragen. Wij doen er alles voor om de aanvragen zo snel als mogelijk te verwerken, zodat de gezinnen zo snel mogelijk de premie van hun leverancier kunnen ontvangen”, zegt Lien Meurisse van de FOD Economie.

Daarbij is er sprake van een achterstand bij de FOD Economie. Ze ontvingen al 135.000 aanvragen, waarvan er nog maar 57.000 behandeld zijn. Het kan dus even duren voordat het geld wordt overgemaakt. “Neem dus niet nodeloos contact met ons op voor een stand van zaken. We behandelen elke aanvraag”, zegt Meurisse nog bij VRT NWS.

