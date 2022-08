Laat niet weten dat je terug bent en geef nieuwe mails voorrang: zo geraak je sneller door je mailbox na de vakantie

JobatHeb je zonet van een wekenlange vakantie genoten? Heel fijn, maar mogelijk staat je dan wel een overvolle mailbox op het werk te wachten. Voor veel werknemers is die teller op nul krijgen een van de prangendste en tegelijk ook meest tijdrovende taken na het verlof. Jobat.be legt je met een handvol tips uit hoe je je digitale mailverkeer in een vingerknip – en zonder stress – weer op de rails krijgt.

Er blijft niet veel over van je deugddoende vakantiegevoel als je op je eerste werkdag meteen vol stress een hele dag aan je mailbox moet spenderen. Veel werknemers zien in eerste instantie door de vele mailbomen hun computerbos niet meer en al zeker niet als ze meteen weer in de drukte van voor de vakantie belanden. Nochtans zijn er enkele handige tips om in een uurtje alweer met een propere digitale lei – en een bijhorend vrij hoofd – te kunnen werken.

Schenk jezelf eerst een lekker kopje koffie in, en werk als volgt:

1. Een laatste dag ‘verlof’

Wellicht heb je voor je vakantie een out of office ingeschakeld om anderen van je verlof op de hoogte te brengen. Laat die melding ook op de eerste dag na je vakantie gewoon aan staan, zelfs voor collega’s. Verwittig je baas hier wel van, zodat die weet dat je vooral op een hele efficiënte manier terug aan de slag wil gaan. Op die manier vermijd je dat je meteen met de gewone gang van zaken begint én maak je tijd vrij om die mailbox aan te pakken. Bovendien voorkom je zo dat er een hoop nieuwe – en vaak dringendere – mails op je af kunnen komen.

Leestip: Stress op het werk verminderen? Deze 4 wetenschappelijk onderbouwde tips helpen.

2. Van nieuw naar oud

Rangschik je mails vervolgens van nieuw naar oud en doorloop ze ook in die volgorde. Zo vermijd je dat je een ‘oude’ mail behandelt en je er even later achter komt dat er al een vervolgmail op is geweest. Wie weet is jouw opdracht ondertussen al veranderd, met dank aan een collega die niet met vakantie was, of in het beste geval zelfs al volbracht.

3. Verstuur zelf niets

Zolang jij niet klaar bent voor een nieuwe lading mails, en je dus schoon schip aan het maken bent, is het aan te raden om ook zélf geen nieuwe mailtjes te versturen. Wat je wel kan doen is antwoorden opstellen in de map concepten. Zo heb je dat mailtje wel al behandeld en kun je het na afloop van de opkuis van je mailbox meteen verzenden. Je kan ook de functie ‘uitgesteld versturen’ gebruiken, waarover de meeste mailapplicaties beschikken.

4. Prullenmand en archief

Begin eerst met alle mails te verwijderen waar je helemaal geen boodschap aan hebt. Van meldingen en notificaties over aanbiedingen tot gedateerde nieuwsbrieven. Vaak zal je je mailbox op die manier al hebben gehalveerd. Maak ook een mapje aan met de naam ‘archief’. Daarin plaats je de mails die je graag wil lezen, maar die nog wat kunnen wachten. Deze informatie kun je de volgende dagen tussendoor verwerken, wanneer het even past.

5. Plan taken in (of voer ze meteen uit)

Vervolgens ga je over tot de echte actie. De afhandeling van mails die hoogstens tien minuutjes werk vereisen, voer je meteen uit. Een factuur betaal je direct, net als een afspraak inboeken of een snel telefoontje plegen dat voortvloeit uit het mailverkeer. Is de oplossing voor deze taak een mailtje terugsturen naar de klant of doorsturen naar een collega? Gebruik hier dan zeker de optie ‘uitgesteld versturen’, als de afhandeling van de taak nog een dagje kan wachten. Plan vervolgens de zaken in die langer dan tien minuten duren en/of overleg vereisen. Neem pen en papier (of open een document in Word) en rangschik deze taken van dringend naar minder dringend. Vervolgens vul je zo je agenda in. Zo krijg je ook meteen een duidelijk zicht op je agenda voor andere werkgerelateerde zaken, nu je mailbox weer helemaal op punt staat.

Lees ook op Jobat:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.