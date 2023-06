Laat je kredietkaart je geen vals gevoel van veiligheid geven op reis: van deze verzekeringen geniet je (niet)

Voordelen van een kredietkaart

Ook geld afhalen is mogelijk. In de eurozone is dat echter niet aan te raden omdat je daar met je gewone bankkaart over goedkopere mogelijkheden beschikt. Buiten de eurozone kan dat evenwel anders zijn.

Extra diensten van een kredietkaart

Laat je daarbij niet verrassen. De naam van de kaart zegt niet alles. Zo is aan de Visa Classic-kredietkaart bij BNP Paribas Fortis en vdk bank geen verzekeringspakket verbonden, maar aan de Visa Classic bij ING wel. Is je vlucht geannuleerd door een vloottekort of staking? Hier heb je recht op en deze rol speelt je kredietkaart in dit verhaal.

Welke verzekeringen zijn aan een kredietkaart gekoppeld?

De dekking en/of het vergoedingsplafond kunnen voor elke kaart anders zijn. Zo kan je bij KBC voor 7 euro per maand een optioneel verzekeringspakket bij je kredietkaart nemen. Dat waarborgt onder meer de kosten bij reisannulering of -onderbreking, met een maximum van 10.000 euro per verzekeringsjaar voor alle verzekerden samen. Bij de Mastercard Gold van BNP Paribas Fortis is er een vergoeding tot maximaal 6.500 euro per reis, per gezin en per kalenderjaar. En bij de ING Master Card Gold tot maximaal 6.000 euro per reis, per kredietkaart en per jaar.



Biedt je kredietkaart geen of onvoldoende dekking voor je reisrisico’s, overweeg dan een bijkomende verzekering: Spaargids.be laat je toe de reisbijstand van AXA, KBC, VAB, Touring, Europ Assistance en Allianz Assistance te vergelijken.