Laat je je spaargeld op je oude bankrekening staan of stap je over naar een nieuwe? Wij maakten de berekening

Spaargids.beOok jouw bank deed het misschien - waarschijnlijk - al: de spaarrente verhogen, maar dan op een nieuwe spaarrekening, en dus niet op de bestaande, waar jouw geld geparkeerd staat. Je moet met andere woorden naar die nieuwe rekening overstappen om van de hogere rente te profiteren. Hoeveel leveren die nieuwe spaarrekeningen op? En ga je best voor een ‘klassieke bank’ of waag je de overstap naar een uitdager? Spaargids.be beantwoordt deze vaak gestelde vragen.

Populair kunstje

Nagenoeg alle grootbanken, evenals Crelan en AXA, pasten het trucje toe. Ze verhogen de spaarrente, maar dan vooral op nieuwe spaarrekeningen. Op de bestaande rekeningen blijft de verhoging van de rente veel bescheidener. Je kan natuurlijk naar die nieuwe rekeningen overstappen. Ofwel naar een spaarrekening met een hogere rente bij je eigen bank, ofwel naar een betere rekening elders. Maar loont dat ook echt de moeite?



Spaargids.be maakt voor jou de berekening. We starten daarbij telkens met 10.000 euro startkapitaal, waarna we 200 euro per maand extra sparen, 12 maanden lang.



Loont het bij dezelfde bank?

Begin januari 2023 lanceerde Belfius de Belfius Fidelity-rekening. Op 1 februari stelden Crelan en AXA dan weer het Crelan Horizon Plus Boekje en AXA start2bank fidelity plus voor. We vermelden ze samen, omdat ze vandaag alle drie 1,25% totale rente bieden (0,20% basisrente, 1,05% getrouwheidspremie). Als je start met 10.000 euro en 12 maanden lang 200 euro per maand stort, leveren ze na een jaar 129,73 euro rente op. Of een stuk meer dan de 96,85 euro die het Crelan-spaarboekje, de AXA I-plus-spaarrekening en de klassieke spaarrekening bij Belfius vandaag opbrengen. Op de nieuwe rekeningen van Crelan en AXA kan je wel maximaal 250.000 euro sparen aan 1,25%.

BNP Paribas Fortis lanceerde op 1 februari 2023 de nieuwe Spaarrekening Plus, die sinds 1 augustus 1,50% totale rente (0,50% basisrente, 1,00% getrouwheidspremie) oplevert. Goed voor 158,62 euro na één jaar, als je met 10.000 euro begint en daar 12 maanden lang 200 euro aan toevoegt. De gewone spaarrekening van BNP Paribas Fortis levert slechts 53,80 euro op.

Ten slotte is er nog ING, dat sinds 9 januari 2023 de nieuwe ING Spaarrekening aanbiedt. Die rekening brengt sedert 1 augustus een totale rente van 1,50% op (0,45% basisrente, 1,05% getrouwheidspremie). Dat is goed voor 158,05 euro rente, als we een jaar lang 10.000 euro op de rekening laten staan, aangedikt met 200 euro per maand. ING Tempo Sparen (2,25% totale rente) is in ons geval niet van toepassing, want je kan er per maand maximum 500 euro sparen.



Hoeveel brengt je spaargeld op bij de uitdagers?

Er zijn banken die al langer hoge spaarrentes aanbieden. Aion Bank, CKV en NIBC bieden momenteel een totale rente van 2%, met respectievelijk Aion Bank Extended, de CKV Spaarrekening en de NIBC Spaarrekening. Stort je daarop 10.000 euro en daarna 200 euro per maand, een jaar lang? Dan leveren de drie rekeningen 209,62 euro op. Opgelet: bij Aion Bank moet je dan wel lid worden.

Wie de evolutie van de spaarrentes al een tijdje volgt, zal niet verwonderd zijn dat Santander Consumer Bank het hoogste totale rendement oplevert met Vision Max: 2,5%. Maar daarvoor is ons eigen - theoretisch - kapitaal te licht. Je moet namelijk minimaal 125.000 euro inleggen (en maximaal 200.000 euro).

