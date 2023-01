Laat je fitnessabonnement een stukje terugbetalen: op deze tussenkomsten kan je rekenen bij de verschillende mutualiteiten

Spaargids.beIs meer sporten één van jouw goede voornemens voor 2023? Misschien kan je ziekenfonds je dan helpen om je effectief in beweging te krijgen. Waarop kan je rekenen bij je mutualiteit? En zijn er extra tegemoetkomingen mogelijk via de overheid? Spaargids.be zocht het uit.

Ondersteuning van overheid

Bewegen en sporten: dat is gezond. Met ‘Bewegen op verwijzing’ bieden de Vlaamse en Brusselse overheid je daarom de mogelijkheid om met een coach een bewegingsprogramma op maat uit te werken. Je betaalt daarbij slechts een beperkte eigen bijdrage.

Concreet: de huisarts stuurt je met een verwijsbrief naar een ‘Bewegen-op-verwijzing’-coach. Een individuele begeleiding kost je daar maximaal 20 euro per uur; een groepsbegeleiding kost maximaal 4 euro per uur.

Tussenkomsten van ziekenfondsen

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Het VNZ betaalt zijn leden per kalenderjaar maximaal 30 euro van het lidgeld van hun sport- of fitnessclub terug. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

• De mutualiteit beschikt over een sportlijst. De sport die je beoefent moet op die lijst staan.

• Voor de duur van een sportseizoen aangesloten zijn bij een sportclub, of sportlessen volgen onder begeleiding, is een andere voorwaarde.

• Je hebt alleen recht op een terugbetaling als je aangesloten bent bij een erkende fitnessclub of een centrum voor figuurtraining, zoals Infraligne, Bodystyling en Figurel.

• Het moet gaan om een abonnement van minstens tien beurten.

• Wie ingeschreven is voor een initiatiecursus sporten of begeleiding volgt bij een ‘Bewegen op verwijzing’-coach komt ook in aanmerking voor de terugbetaling van 30 euro.

• Op de datum van betaling van het lidgeld van je sport- of fitnessclub moet je aangesloten zijn bij het VNZ.

Deze mutualiteit betaalt ook de inschrijving van een sportevenement terug, zoals een vijfkilometerloop of de Ten Miles. Verder komt het VNZ voor een sportmedische keuring of preventieve hartscreening tot 50 procent van het betaalde bedrag tussen. Het maximale bedrag per kalenderjaar bedraagt 50 euro.

Solidaris

Bij de afdeling West-Vlaanderen bedraagt de terugbetaling per kalenderjaar momenteel maximaal 10 euro per persoon. Die steun krijg je als je voldoet aan één van volgende voorwaarden:

• Je wordt lid van een sportbewegingsclub.

• Bij een fitnesscentrum neem je een abonnement of meerbeurtenkaart.

• Je neemt gedurende verschillende beurten deel aan sportinitiatieven van een vereniging, openbaar bestuur of onderwijsinstelling.

De sport waarvoor je kiest, dient te staan op de lijst van erkende sporten.

Bij de afdeling Oost-Vlaanderen bedraagt de terugbetaling 10 euro. Om die te krijgen, moet de sport- of bewegingsbevorderende activiteit erkend zijn door het ziekenfonds. De afdelingen Limburg en Antwerpen betalen per jaar eveneens 10 euro terug van het betaalde lidgeld bij een sportclub.

Met een terugbetaling van 45 euro betaalt de afdeling Brabant meer terug dan de afdelingen van Solidaris Vlaanderen. Die steun is bedoeld voor sportievelingen die zich aansluiten bij een sportclub of die een fitnessabonnement aankopen.



Leestip: Lidgeld Solidaris Vlaanderen stijgt dit jaar met bijna 11 procent: welke extra voordelen mag je verwachten?

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Leden van het NZVL kunnen rekenen op een jaarlijkse tussenkomst van 30 euro. Ze moeten dan wel lidgeld hebben betaald bij een erkende sport- of fitnessclub of bij ‘Bewegen op verwijzing’, waarbij een arts hen heeft doorgestuurd naar een bewegingscoach.

Het ziekenfonds voorziet elke twee jaar ook een tussenkomst van 30 euro als je langsgaat bij een huisarts, sportarts of cardioloog voor een medische sportkeuring of preventieve hartscreening.



Lees ook: Lidgeld Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen stijgt nog geen euro op jaarbasis.

Liberale Mutualiteiten

Onder de naam Sportprikkel biedt de LM haar leden een tussenkomst van maximaal 25 euro per jaar. Kinderen jonger dan achttien krijgen een terugbetaling van 35 euro. Daarvoor moeten ze actief aan sport doen en lid-, aansluitings- of abonnementsgeld betalen bij een erkende sportclub, sportdienst of sportinfrastructuur. De sport mag je niet beoefenen in professioneel verband en je mag daarvoor geen bezoldiging ontvangen.

De leden ontvangen bij het indienen van het formulier Sportprikkel ook een sportwaardebon van 25 euro. Die kunnen ze inruilen in één van de winkels of in de webshop van de LM-zorgwinkels.

Bovenstaande tussenkomsten gelden voor wie aangesloten is bij LM Oost-Vlaanderen of LM Plus. Als lid van LM Mutplus bedraagt de financiële sportprikkel 40 euro in plaats van 25 euro.

Helan

Wie zijn lidgeld betaalt bij een sportclub krijgt bij Helan eenmalig 25 euro terugbetaald per jaar:

• Dat geldt voor sporten in clubverband of fitnessen in een sportcentrum.

• Het moet ook om een bewegingssport gaan die is opgenomen in de keuzelijst van Sport Vlaanderen.

• Om in aanmerking te komen voor die 25 euro moet de inschrijving minstens een seizoen dekken. Deze voorwaarde geldt niet voor start-to-cursussen en fitnessabonnementen bij een sportcentrum.

De mutualiteit biedt haar leden ook de mogelijkheid om één week gratis fitness uit te proberen in één van de fitnesscentra uit haar netwerk. Voor die fitnesscentra is er voor nieuwe klanten ook een korting van 20 procent op een jaarabonnement voorzien.

Helan trakteert haar leden verder op een terugbetaling van 25 euro bij deelname aan een sportevenement waarvoor ze inschrijvingsgeld betalen en op een tussenkomst van 25 euro voor preventieve sportonderzoeken. Onder die onderzoeken vallen: sportmedische keuringen, conditietesten, maximale inspanningstesten of bewegingsanalyses (waarvoor de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt). Een (sport)arts of een arts-specialist moet het onderzoek uitvoeren. De tussenkomst voor een sportkeuring is niet cumuleerbaar met de voordelen die je krijgt wanneer je je inschrijft bij een sportclub en voor preventieve onderzoeken voor dezelfde behandeling.

Voor ‘Bewegen op verwijzing’ betaalt Helan haar leden jaarlijks 25 euro terug als ze niet in aanmerking komen voor de wettelijke terugbetaling van dat initiatief.



Leestip: Lidgeld Helan stijgt met 8,6 procent. Wat krijg je daarvoor (extra) in de plaats?

Christelijke Mutualiteit

De CM biedt haar leden een jaarlijkse tegemoetkoming van 15 euro voor alle initiatieven samen. Die tussenkomst kan je aanvragen voor het lidgeld bij inschrijving in een sportvereniging, sportcentrum of sportdienst, voor de deelnameprijs voor erkende joginitiaties en zweminitiaties zoals Start-to-Run, Loop-je-fit en Start-to-Swim, en voor de deelnameprijs voor schoolsport.

Aan die terugbetaling zijn voorwaarden verbonden:

• De sportactiviteit moet op de keuzelijst van sporttakken van Sport Vlaanderen staan.

• Sportverenigingen die in aanmerking komen, moeten erkend zijn als sportdienst of -club door een stad, gemeente, provincie, hogeschool of universiteit, of ze moeten een organisatie zijn die zich inzet voor sporters met een medische problematiek die erkend is door de CM.

• Voor jog- of zweminitiaties moet het gaan om een initiatief van een erkende organisator.

• Ook voor schoolsport gelden enkele voorwaarden. De aanbieders moeten erkende scholen en verenigingen zijn. De activiteit moet frequent plaatsvinden, mag niet geïntegreerd zijn in het lessenpakket en je moet er afzonderlijk inschrijvingsgeld voor betalen.

Op zoek naar het ziekenfonds dat het best aansluit bij jouw noden en wensen? Via de vergelijker van Spaargids.be leg je de voorwaarden van alle ziekenfondsen vlot naast elkaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be: