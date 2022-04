Laat de inflatie niet aan je pensioen knabbelen: onze geldexpert bespreekt de mogelijkheden voor meer pensioenopbouw

HLN WINKELKAR. Welke supermarkt is de goedkoop­ste? Expert geeft duiding: “Mogelijk wordt onze voeding dit jaar nog 20 procent duurder”

De inflatie is duidelijk merkbaar in je winkelkar: vooral verse voeding, zuivel en niet-alcoholische dranken zijn duurder geworden. Ook de prijsverschillen tussen de supermarkten vallen meer op. “Twee jaar geleden waarschuwde ik al dat dit zou gebeuren. We maken de grootste inflatie van deze eeuw mee”, aldus retailexpert Pierre-Alexandre Billiet. Wil je weten welke supermarkt de goedkoopste is? Check dan onze HLN Winkelkartool onderaan dit interview.

22 maart