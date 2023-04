Laat de centen van je kind(eren) optimaal opbrengen: dit zijn de mogelijkheden

Pakje boter werd op twee jaar tijd meer dan 40% duurder: wat kan je doen als consument? “Als de ene olie in prijs stijgt, stijgen de alternatie­ven ook”

De inflatie in ons land is opnieuw gestegen. Grote boosdoener is de voedingssector. Daarin springen vooral de prijzen van vetstoffen in het oog: die zijn in twee jaar tijd liefst 41,5 procent duurder geworden. Hoe komt dat? Zijn er goedkopere alternatieven voor in de keuken? En wat mogen we verwachten van de nabije toekomst? Retailexpert Pierre-Alexandre Billiet ( Gondola) geeft duiding en advies: “Supermarkten hebben geen buffer meer, alles wordt meteen doorgerekend aan de consument.”