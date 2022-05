Laagste punt voor Bitcoin in anderhalf jaar, expert: “Elk slecht nieuwtje kan de koers nu verder doen dalen”

“Gekocht voor 2,9 miljoen dollar, nu nog 14.000 dollar waard”: is de NFT-bel gebarsten?

De handel in Non Fungible Tokens, kortweg NFT’s, is op enkele maanden tijd met 92 procent gedaald. Waren er in september vorig jaar nog gemiddeld 225.000 transacties per dag, dan zijn dat er nu amper 19.000. Wat is er aan de hand? Is dit het einde van NFT’s? Of biedt de crash mogelijkheden voor koopjesjagers om hun slag te slaan? We vragen het aan onze geldexpert Pascal Paepen. Hij is van mening dat NFT’s een toekomst hebben, maar waarschuwt tegelijk iedereen die hiermee snel rijk wil worden.

5 mei