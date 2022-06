Laag diploma, hoog loon: deze jobs maken dat mogelijk

JobatNee, je hoeft niet per se een diploma hoger onderwijs te hebben om goed je brood te verdienen. Voor bepaalde functies die geen bachelor- of universiteitsdiploma vereisen, krijg je toch meer dan behoorlijk betaald. Een diploma is dan minder belangrijk dan zeldzaam talent, ervaring of een zekere mate van onverschrokkenheid. Jobat.be belicht de opportuniteiten.

Talent primeert

De kennis, de vaardigheden en de professionele houding voor een job bundelen, dat is voor bepaalde functies van een grotere waarde dan een diploma hoger onderwijs. Zo’n typische rol is hr-manager. Om er ruim 5.000 euro bruto per maand mee te verdienen, hoef je na je humaniora niet verder te studeren. Over de cruciale competenties beschikken, gekoppeld aan ervaring, daar gaat het om. Dat geldt onder meer ook voor functies zoals luchtverkeersleider, eventplanner, aandelenhandelaar, softwareprogrammeur en financieel adviseur.

Vaklui

Technisch onderlegde krachten zijn enorm gegeerd op de arbeidsmarkt. Omdat ze bijzonder moeilijk te vinden zijn, schrikken bepaalde bedrijven er niet voor terug om die witte raven rijkelijk te betalen. Nergens woedt de war for talent zo hevig als rond technische profielen. Daaronder vallen onder meer elektriciens, loodgieters, lassers, lift- en cv-monteurs. Een elektricien kan rekenen op een gemiddeld bruto maandloon van 3.333 euro. Bruto maandlonen van 3.167 euro en 3.500 euro voor cv- en liftmonteur zijn vaker de norm dan de uitzondering. Een basisopleiding elektrotechniek volstaat om met een certificaat aan de slag te gaan.

Mogelijk risico

Een hoog loon hangt ook samen met potentieel gevaarlijke jobs. Vallen daaronder: bewakers, portiers, glazenwassers en dakwerkers. Ex-militairen die instaan voor het hogere segment van bewaking kunnen rekenen op een bruto maandwedde van 4.250 euro. Maar ook zonder militaire carrière is er voor een beginnende portier een salaris van 3.250 euro weggelegd. Voor die jobs hoef je geen diploma te hebben. Wel doorslaggevend zijn een perfecte conditie, betrouwbaarheid en nauwgezet kunnen handelen in bepaalde netelige situaties. Een ervaren glazenwasser die regelmatig ook op ruime hoogte werkt, is goed voor een brutoloon van 3.200 euro per maand.

Gevaarlijke omgeving

Bepaalde sectoren bieden riante lonen omdat de werknemers er aan de slag moeten in een risicovolle omgeving, bijvoorbeeld in de chemie en de afvalverwerkende sector. Een afvalwerker kan maandelijks 4.450 euro verdienen. Hij of zij moet continu de veiligheidsvoorschriften in acht nemen en accuraat werken. Wie in een nucleair bedrijf aan de slag gaat, zoals bijvoorbeeld een kerncentrale, en dagelijks werkt met nucleaire stoffen, verdient zonder diploma 5.400 euro bruto per maand. Om zulke jobs te verrichten volstaat het een gespecialiseerde opleiding of een interne of externe training te volgen.

Zwaar en vuil werk

Uiteraard zijn er ook jobs waarvoor velen hun neus ophalen: de zogenaamde vuile jobs. Werken op een olieplatform behoort bijvoorbeeld tot die categorie. Je moet er niet alleen je handen vuil maken, ook ben je vaak gedurende lange tijd weg van huis en draai je zware shiften met onregelmatige uren. Daarvoor krijg je wel ongeveer 6.000 euro bruto per maand betaald.

