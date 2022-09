Laad elektronica overdag op en zorg voor een branddeken in de keuken: met deze 6 tips verminder je de kans op een woningbrand

IndependerElk jaar zijn er in ons land meer dan 20.000 woningbranden. Ruim de helft daarvan wordt veroorzaakt door het verkeerd gebruik van elektrische apparaten. Dit soort branden is nochtans voor een groot stuk te vermijden. Met deze zes tips van Independer.be houd je de risico’s zo klein mogelijk.

1. Laad je elektronische toestellen overdag op

Trek voor je gaat slapen het snoer uit het stopcontact van alle apparaten die aan het opladen zijn. Batterijen kunnen makkelijk ontvlammen, zeker omdat ze tijdens het laden vaak op brandbaar materiaal liggen. Zelfs ’s nachts in je slaapkamer je smartphone opladen is geen aanrader, omdat er steeds iets kan mislopen. ’t Is ook geen goed idee om je wasmachine te laten draaien als je niet thuis bent, want een kortsluiting kan altijd voorkomen.

2. Installeer voldoende rookmelders

Sinds 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders beschikken. Op elke verdieping moet je er minstens ééntje hebben, maar meer is aanbevolen. Een rookmelder is echt een levensreddend toestel: als er ’s nachts brand uitbreekt, heb je immers heel weinig kans om op tijd wakker te worden. Je ruikt niets terwijl je slaapt, ook de geur van giftige rook niet.

3. Maak regelmatig de filter van je droogkast schoon

Een droogkast is één van de brandgevaarlijkste apparaten in huis, omdat tijdens elke droogbeurt pluisjes vrijkomen. In combinatie met de opgewekte energie en warmte verhoogt dit het brandrisico. Net daarom is het zo belangrijk om de pluizenfilter regelmatig schoon te maken, liefst na elke droogbeurt.

4. Laat om de twee jaar je aardgasketel en schouw inspecteren

Je verwarmingsinstallatie reinigen en controleren is verplicht in ons land. Om de twee jaar moet je een onderhoud van je gasketel en schoorsteen door een erkend installateur laten uitvoeren. Daarbij wordt de brander gecontroleerd en gereinigd, net zoals de schoorsteen. Bij mazoutketels is zelfs een jaarlijks onderhoud verplicht!

5. Laat nooit een pot op het vuur staan

Koken op gas is gevaarlijker dan elektrisch of inductie omwille van de zichtbare vlam. Maar eigenlijk kan er bij élk fornuis wel iets misgaan. Verlies dus nooit de potten en pannen op het vuur uit het oog voor een ander dringend klusje in huis.

6. Zorg voor een branddeken in de keuken

Het grootste gevaar in de keuken zijn bakoliën die je gebruikt bij het frituren of fonduën. Net daarom moet je in de keuken een branddeken voorzien, zodat je in noodgevallen een beginnende brand onder controle kunt houden. Ook een brandblusser is geen overbodige luxe.

En wat met je verzekering?

Huur je een woning of appartement? Een brandverzekering is voor eigenaars en huurders wettelijk verplicht in Vlaanderen en Wallonië. Ze dekt niet alleen de schade aan je appartement of (huur-)huis, maar ook de schade bij de buren als de brand bij jou ontstond. Je kan ze bovendien uitbreiden met een inboedelverzekering, een diefstalverzekering en een verzekering rechtsbijstand.

