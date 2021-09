Kwart van Belgische bedrijven heeft last met online laster. Wat is dat nieuwe fenomeen? En wat kan je ertegen doen?

In de Veiligheidsbarometer van Vias Institute worden Belgische bedrijven bevraagd naar de online en offline veiligheidsproblemen waarmee ze te maken krijgen. Een opvallende nieuwkomer in de recentste bevraging is laster via sociale media. 27 procent van de bedrijven is er de afgelopen 12 maanden mee geconfronteerd, daarmee staat het meteen in de top vijf.