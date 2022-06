Kunnen je ouders hun kinderbijslag verliezen als je nog thuis woont en belegt? En wat met je belastingaangifte?

De Beurs van Charlotte en CédricJe hebt nog tot 15 juli de tijd om je belastingaangifte digitaal in te dienen. Maar wat moet (en mag) je er allemaal invullen als belegger? Cédric Proost (22) van De Beurs van Charlotte en Cédric worstelde zich vorig jaar zelf nog doorheen de verschillende codes van zijn belastingbrief en krijgt er als jonge belegger nu vaak vragen over van leeftijdsgenoten. Wat zijn de belangrijkste regels? En kunnen je ouders je groeipakket kwijt geraken als je als belegger nog thuis woont?

“Veel beleggers denken dat ze belastingen moeten betalen op de meerwaarde van hun aandelen”, schetst Cédric. “Dat is tot op vandaag niet het geval in ons land, zolang je handelt als een goede huisvader. De wet verwoordt dat nogal vaag. Het komt erop neer dat je niet dag in dag uit mag traden. Anders wordt dat aanzien als een professionele activiteit, waar je wel meer belastingen op moet betalen. Enkele keren per maand handelen, is geen probleem. In België betaal je veel belastingen maar bij aandelen valt dat dus heel goed mee.”

Beurstaks

“Je moet wel een beurstaks betalen bij elke aankoop en verkoop van een aandeel”, gaat Cédric verder. “De klassieke aandelen, waar de meeste beleggers mee te maken krijgen, vallen onder de schijf van 0,35 procent per aankoop en verkoop. Bij de grotere en iets duurdere online brokers wordt die effectentaks automatisch afgehouden en doorgestort naar de fiscus. Bij bepaalde goedkopere brokers moet je de effectentaks wel zelf berekenen per aandeel en dat bedrag zelf aangeven in je personenbelasting. Daar kruipt heel wat papierwerk in.”

Cédric bespaarde zichzelf steeds die moeite. “Ik heb zin noch tijd om dat allemaal te berekenen en werk met een broker waar die taks automatisch wordt ingehouden. Het bespaart je heel veel tijd en eventuele kosten van een boekhouder. Veel mensen denken onvoldoende na als ze voor een goedkope broker kiezen. Je boet er in aan service. Besef ook dat veel goedkopere brokers, zoals Degiro en Bux Zero, niet Belgisch zijn. Je moet die buitenlandse rekening ook eenmalig aangeven bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België, en die buitenlandse bankrekening ook jaarlijks vermelden in je belastingaangifte (vak XIII, rubriek A). Veel mensen vergeten dat.”

Dividenden

Wat je ook steeds zelf in je belastingaangifte kan opnemen, is de roerende voorheffing op je dividenden, weet Cédric. “Als je aandelen hebt van bedrijven die dividenden uitbetalen, een stukje van de winst met andere woorden, dan wordt daar in ons land 30 procent roerende voorheffing op afgehouden. Je kunt jaarlijks de binnenlandse roerende voorheffing terugvorderen via je personenbelasting, tot het maximumbedrag van 240 euro.”

“Bekijk voor dit jaar dus alle dividenden die je in 2021 uitbetaalt hebt gekregen en hoeveel binnenlandse roerende voorheffing er telkens is afgehouden. De optelsom vul je in bij de categorie ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’ van je belastingaangifte, onder de code 1437 of 2437. Je kunt dus elk jaar netto tot 240 euro netto van je dividenden op aandelen terugkrijgen. Dat is toch interessant. Let wel: de roerende voorheffing op dividenden van ETF’s en fondsen kun je niet terugkrijgen.”

En wat met het kindergeld?

Cédric krijgt in zijn mailbox en via sociale media ook vaak vragen over het Groeipakket. Een vaak terugkerende vraag: kunnen mijn ouders hun kindergeld verliezen wanneer ik te veel winst maak met mijn aandelen? “Ik woon zelf nog thuis. In 2020 en 2021 hebben mijn aandelen goed gerendeerd. De waarde van je portefeuille en je winstneming bij een eventuele verkoop moet je nergens aangeven. Als student heeft dat dus totaal geen invloed op je Groeipakket.”

“Je mag bij wijze van spreken duizenden euro’s winst maken per dag. De fiscus beschouwt dat niet als inkomen, maar nogmaals: enkel en alleen wanneer je als een goede huisvader belegt. Veel jonge mensen traden dag in dag uit via de app. Als je zo veel winst maakt, kan je in het vizier van de fiscus belanden. Als die oordeelt dat je professioneel handelt, zal je niet langer ten laste van je ouders vallen en kun je je Groeipakket wel verliezen”, besluit Cédric.

