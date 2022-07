Kunnen bitcoins ons beschermen tegen de hoge inflatie? Geldexpert Paul D’Hoore en jonge belegger Charlotte Van Brabander (32) zijn het niet eens

De Beurs van Charlotte en CédricHet is een vaak gehoorde vergelijking, voornamelijk bij crypto-believers: bitcoins zijn het nieuwe, digitale goud en kunnen ons beschermen tegen de inflatie. Maar is dat wel zo? Wat zijn de gelijkenissen? En waar zitten de verschillen? Onze geldexpert Paul D’Hoore en jonge belegger Charlotte Van Brabander delen een heel verschillende mening: “Als de hele wereld gelooft dat het kan, zal het ook werken. Maar het moet allemaal nog bewezen worden.”

“Het woord ‘goud’ wordt vaak gebruikt én misbruikt”, vindt Paul D’Hoore. “Goud heeft een lange historiek, als allereerste tussenruilmiddel. Zo is het geëvolueerd naar geld, vervolgens naar door goud gedekte bankbiljetten en in een volgende stap naar niet door goud gedekte bankbiljetten. Goud is vandaag nog steeds wat het altijd is geweest: een zeldzaam metaal dat niet roest, niet rot en niet vergaat. Het behoudt dus ook min of meer zijn waarde. Later is men met steenkool over het zwarte goud beginnen spreken, en over vloeibaar goud: petroleum of champagne. Vandaag zijn we al bij het digitale goud aangekomen. Maar dat is allemaal geen goud, zeker niet iets wat niet tastbaar is, zoals bitcoins. Ik begrijp de redeneringen die gemaakt worden, maar ik onderschrijf ze niet.”

Charlotte Van Brabander is het daar niet mee eens. “Bitcoin is zeker en vast het nieuwe goud”, is ze stellig. “De oprichter van de Bitcoin ging destijds net op zoek naar een gezonde vorm van geld, zoals goud ook de meest gezonde vorm van geld was die we doorheen de geschiedenis hadden gekend. De Bitcoin is ontworpen net met de idee om goud na te bootsen, zonder de nadelige eigenschappen ervan. Goud kan niet zo makkelijk verplaatst worden en is niet eenvoudig deelbaar om naar de andere kant van de wereld te sturen.”

Quote Er is een hoge inflatie. De rente stijgt om die inflatie de kop in te drukken. In de plaats dat de mensen zouden vluchten naar Bitcoin, zoals ze dat ook naar goud doen, lopen ze ervan weg. Paul D’Hoore

Gemijnd

“Bitcoin is zo eveneens een waardevolle vorm van geld, zonder die aan een overheid of macht te koppelen. Als je de grafiek uitzoomt, behoudt het ook zijn waarde”, gaat de jonge belegger verder. “Het bestaat uit onbreekbare code, waarin 21 miljoen Bitcoins zitten. Die worden gemijnd, net zoals goud. Sinds de komst van het papieren geld, dat niet meer door goud gedekt wordt, zijn alle problemen juist ontstaan. Is er te weinig geld? Dan wordt er gewoon bijgedrukt. Daarom zitten we met de inflatie die we vandaag kennen.”

Maar of Bitcoin ons ook zal beschermen tegen de hoge inflatie, daar is Paul D’Hoore het niet mee eens: “Dat moet nog allemaal bewezen worden. Als de hele wereld gelooft dat het kan, zal het ook werken. Maar wat zien we nu? Er is een hoge inflatie. De rente stijgt om die inflatie de kop in te drukken. In de plaats dat de mensen zouden vluchten naar Bitcoin, zoals ze dat ook naar goud doen, lopen ze ervan weg. Dus vandaag gelooft men het blijkbaar niet.”

Net als goud vroeger, is de Bitcoin ondertussen erkend als wettelijk betaalmiddel, weliswaar nog maar in twee landen van de wereld: El Salvador en de Centraal-Afrikaanse Republiek. “Maar die beschikken allebei niet over een eigen munt”, nuanceert D’Hoore. “Handelaars die daar in bitcoins betaald worden, doen niets anders dan ze omzetten naar respectievelijk de dollar of Afrikaanse frank (CFA). Mocht het een aanvaard en wettig betaalmiddel zijn, zou je dat niet meteen moeten doen. Elders in de wereld is het geen wettig betaalmiddel. Mensen die in crypto investeren, doen dat tenslotte ook niet om er mee te betalen. Ze doen dat omdat ze hopen er fantastisch rijk mee te worden.”

Schaarste

Van Brabander countert. “Ook op almaar meer andere plaatsen in de wereld wordt gekeken om bitcoins te accepteren als betaalmiddel”, weet ze. “Bitcoin heeft alle kenmerken die we van geld verwachten, zoals het behoud van waarde, de schaarste, verplaatsbaarheid, verdeelbaarheid en almaar meer dat het algemeen aanvaard wordt. Bitcoin wordt vaak afgebeeld als het geld van criminelen, maar eigenlijk stelde de maker ervan net dat iedereen recht heeft op geld en er toegang tot zou moeten hebben. Hoe meer mensen bitcoins zullen hebben, hoe meer je het zal kunnen gebruiken als betaalmiddel. Weet je, goudfanaten zijn vaak tegenstanders van Bitcoin. Maar ik beleg in beide producten.”

“Bitcoin kan nooit goud worden, want goud is iets fysieks”, vindt D’Hoore toch. “Het ‘digitale goud’ is niets meer dan een uitdrukking. Maar goud zal het nooit worden. De wereld ziet het niet als een betaalmiddel, maar eerder als een soort gok.”

Wat zijn cryptomunten precies en hoe ga je ermee om als belegger? Beluister de zevende aflevering van De Beurs van Charlotte en Cédric. Elke donderdag om 12 uur verschijnt er een nieuwe aflevering, alle vorige afleveringen vind je hier terug.

