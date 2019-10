KU Leuven en Baloise lanceren gratis platform dat inkomen bij ziekte of ongeval berekent HR

08 oktober 2019

06u10

Bron: Belga 0 Geld De KU Leuven en verzekeraar Baloise lanceren Gonna.be, een gratis platform dat het inkomen berekent bij langdurige ziekte, een ongeval, een toekomstige pensionering of een overlijden. Daarnaast geeft het een overzicht omdat bijna de helft van de Belgen financiële brochures en websites niet begrijpt. Dat hebben Baloise en de KU Leuven bekendgemaakt.

Uit onderzoek uitgevoerd door Indiville bij 1.034 Belgen blijkt dat acht op de tien Belgen hun inkomen niet kennen bij ziekte of een ongeval. Slechts één op de vijf Belgen weet wat zijn financiële situatie thuis is, hoewel bijna zes op de tien aangeven wel minstens één keer per week betrokken te zijn bij de financiën binnen het huishouden.

Nog volgens het onderzoek is de Belg echt bezig met zijn financiële situatie, maar is er een gebrek aan kennis op veel vlakken. Daardoor ontbreekt het totaalbeeld. Dat blijkt ook uit het feit dat drie op de vier Belgen nog nooit een financiële planning opgemaakt hebben. De helft van de niet-gepensioneerde Belgen jonger dan 50 jaar weet totaal niet hoe hun pensioeninkomen er zal uitzien. Bij vijftigplussers weet slechts een kwart niet wat zijn pensioeninkomen zal worden.

Geen commerciële producten

Het platform berekent dus een inkomen bij langdurige ziekte, een ongeval, een toekomstige pensionering of een overlijden. De initiatiefnemers maken zich sterk dat het platform geen commerciële producten aanbiedt.