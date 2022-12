Krijgt je kind een gsm cadeau? Met deze abonnementen of prepaidkaarten gebruikt hij/zij die het voordeligst

Nog nooit was de telecommarkt zo divers als vandaag, vooral op het gebied van mobiele abonnementen. Het betekent dat er voor jou als ouder keuze te over is om het juiste abonnement voor je zoon of dochter te kiezen. Je kan daarbij opteren voor een traditioneel abonnement of een prepaid herlaadkaart. Aan beide opties zijn voor- en nadelen verbonden, maar met een budget van 10 euro kom je al een heel eind.

Of je nu best voor een herlaadkaart of toch liever voor een abonnement kiest, hangt af van het gebruik van de smartphone. Gebruikt je kind die voor (noodzakelijke) telefoontjes en berichten, en om beperkt te surfen of applicaties te gebruiken, dan is een prepaid herlaadkaart zeker een interessante optie. Een bijkomend voordeel is dat je kind nooit de gekozen bel- en datalimieten kan overschrijden. Hierdoor oefen je wat extra controle uit en kan je alvast niet voor onaangename verrassingen komen te staan.



Prepaid: een breed aanbod voor 10 euro

Niet elke operator biedt vandaag prepaid herlaadkaarten aan. In Vlaanderen zijn het enkel Proximus, Orange, BASE en Mobile Vikings. Om te bepalen uit welke formule je het meeste voordeel haalt, vergelijken we de herlaadkaarten van 10 euro bij elke operator. Let op: zowel je belminuten, sms’en als mobiele data gaan samen van hetzelfde budget af.

Wie vooral op zoek is naar een formule om voordelig te bellen, gaat best voor BASE. Met een prepaidkaart van 10 euro kan je tot 40 minuten bellen. Bel je naar een andere BASE-klant, dan doe je dat gratis. De formule is goed voor 250 sms’jes of een surfvolume van 1 GB. Per herlaadbeurt krijg je ook nog eens 1 GB data en 250 sms’jes cadeau.

Zal je zoon of dochter de smartphone vooral gebruiken om te sms’en, dan is de formule van Mobile Vikings interessant. Voor 10 euro sms je namelijk onbeperkt, en krijg je ook 25 belminuten en een surfvolume van 1 GB.

Bij Mobile Vikings krijg je geen sms’en of mobiele data cadeau wanneer je herlaadt. Bij Proximus en Orange is dat wel het geval, wat hun prepaid aanbod zeer aantrekkelijk maakt. Met een Pay&Go-kaart van 10 euro bij Proximus kan je tot 30 minuten bellen en 83 sms’jes versturen. Bij Orange zijn dat 33 belminuten en 100 sms’jes.

Bij het herladen krijg je bij Proximus 10 belminuten, 500 sms’en en 500 MB data cadeau. Orange geeft je geen belminuten cadeau bij het herladen, maar wel 1 GB mobiele data en 500 sms’jes. Bonussen zijn telkens 31 dagen geldig.

Abonnementsformules: vanaf 7 euro

Prepaidkaarten kunnen dus handig zijn, maar hebben tegelijk hun beperkingen in belminuten, sms’en en data. Vandaag zijn er immers heel wat abonnementen op de markt die je meer bieden voor evenveel of soms zelfs minder geld. Vooral hey!, edpnet en Youfone blijken echte prijsbrekers te zijn.

Voor een maandelijks bedrag van 7 euro heb je bij hey! een abonnement met 60 belminuten, 500 sms’en en 1 GB mobiele data. Edpnet gaat nog een stapje verder: 400 belminuten, onbeperkt sms’en en 2 GB mobiele data voor 8 euro per maand. Voor die prijs heb jij bij Scarlet ook een abonnement met 300 belminuten, onbeperkt sms’en en 1 GB data.

Via de vergelijker van Mijntelco.be zie je welke interessante promoties er momenteel lopen. Dat is onder meer het geval bij Youfone. De eerste 6 maanden betaal je nu 6,75 euro per maand in plaats van 9 euro, voor een abonnement met 200 belminuten, onbeperkte sms’en en 2,5 GB data. Youfone biedt je bovendien ook de meeste mobiele data voor een maandelijks budget van 10 euro: 5 GB met 200 belminuten en onbeperkt sms’en.



Hoe monitor je het verbruik?

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je kind de abonnementslimieten overschrijdt. Afhankelijk van het verbruik buiten de bundel, betaal je dan extra kosten. Al hoeft het niet altijd zo ver te komen, want bij veel operatoren kan je ook zelf een verbruikslimiet instellen.

Zo krijg je in de MyYoufone-app een overzicht van de abonnementen van je kind(eren) en kan je gemakkelijk een bel- of datalimiet instellen. De mobiele internetverbinding stopt automatisch wanneer de datalimiet is bereikt. Proximus biedt met ‘FullControl’ een gelijkaardige service om het maandelijkse budget niet te overschrijden. Eens je alle data in je bundel hebt gebruikt, kan je niet meer surfen. Onbeperkt bellen en sms’en lukt dan wel nog.

De abonnementsformules Mobilus S en Mobilus M bij Proximus bieden ook het voordeel dat je een favoriete applicatie kan kiezen die je kind onbeperkt kan gebruiken, zoals Facebook, Instagram of WhatsApp. Gezinnen met een abonnement bij Telenet, Proximus of Orange kunnen ook opteren om een extra simkaart toe te voegen aan hun bundel. Hierdoor krijg je een bijkomende korting ten opzichte van een apart gsm-abonnement voor je kind.

