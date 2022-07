Krijg je een terugbetaling voor pedicure? Grote verschillen tussen ziekenfondsen onderling

Spaargids.beVanuit de verplichte ziekteverzekering is er nooit een terugbetaling voorzien voor pedicurebehandelingen. Maar dankzij de aanvullende verzekering kan je soms wél op een tegemoetkoming rekenen van je ziekenfonds. Hoeveel je terugkrijgt en wanneer je daarvoor in aanmerking komt, varieert naargelang het ziekenfonds. Spaargids.be bezorgt een overzicht.

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is duidelijk: “Een pedicure is geen erkend beroep bij het RIZIV, wat betekent dat het niet mogelijk is om de patiënt op basis van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging een deel van het honorarium te vergoeden. Alleen voor het diploma van podoloog is momenteel een toekenning van een RIZIV-erkenning mogelijk, zodat er dus een terugbetaling voor bepaalde zorg is voorzien.”

Dus, wie (een deel van) zijn of haar pedicurebehandelingen wenst terugbetaald te krijgen, kan alleen een beroep doen op zijn aanvullende verzekering. Afhankelijk van het ziekenfonds, zijn de voorwaarden en tarieven verschillend.

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

“Wij bieden vanuit het aanvullende ziekenfondspakket een tussenkomst voor alle leden vanaf 60 jaar”, zegt Joke Goris, diensthoofd Gezondheidszorgen van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. “De tegemoetkoming bedraagt 5 euro per behandeling met een maximum van 25 euro per kalenderjaar en per persoon. Een podoloog of voetverzorg(st)er die professioneel werkzaam is, moet de pedicurebehandelingen uitvoeren.”

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is dit de regel: vanaf 65 jaar ontvang je een tegemoetkoming van 5 euro per behandeling bij een gediplomeerd voetverzorg(st)er waarbij je per jaar maximaal 25 euro per persoon terugkrijgt.

Liberale Mutualiteit

De Liberale Mutualiteit legt de leeftijdsgrens ook op 65 jaar. Daarnaast kunnen diabetespatiënten, obesitaspatiënten of personen die blind zijn een terugbetaling bekomen. Het gaat om 4 euro per pedicurebehandeling. Per jaar betaalt de mutualiteit maximaal zes behandelingen terug. De maximale jaarlijkse tussenkomst bedraagt 24 euro. Om te voldoen aan de voorwaarden moet je via je pedicurespecialist het ziekenfonds alle nodige medische attesten bezorgen.

Helan

Bij Helan is alleen een terugbetaling mogelijk voor diabetespatiënten. Hun voordeel bedraagt maximaal 20 euro per jaar, of 5 euro per sessie met een maximum van vier sessies per jaar. Voor de behandeling vraagt het ziekenfonds om die te laten uitvoeren door een specialist die erkend is door het RIZIV. De terugbetaling gebeurt ook alleen als de wettelijke ziekteverzekering die niet voor haar rekening neemt.

Christelijke Mutualiteit

“CM komt tussen voor pedicure bij leden met diabetes type 2”, zegt persverantwoordelijke Clara Vanmuysen van de Christelijke Mutualiteit. “Zij krijgen een tegemoetkoming van 5 euro per sessie, met een maximum van 20 euro per jaar. Dit voor voetverzorging uitgevoerd door een pedicure of podoloog. Voorwaarde is dat de aanvrager geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering ontvangt voor pedicure en in een geregistreerd zorgtraject voor diabetes zit.”

Solidaris

Bij Solidaris verschilt de terugbetaling naargelang de provincie waar je bent aangesloten.

In Antwerpen kan je rekenen op een terugbetaling van 5 euro per consultatie met een maximum van vier consultaties per kalenderjaar voor voetverzorging bij een pedicure. Voor diabetespatiënten met een zorgmodel of zorgtraject is een terugbetaling van 5 euro per consultatie met een maximum van zes consultaties per kalenderjaar van toepassing. Een doktersbriefje is niet nodig. Voor behandelingen bij Well2Day-pedicures betaal je 15 euro in plaats van 24 euro voor de eerste acht consultaties per kalenderjaar. Vanaf de negende consultatie is het tarief 20 euro in plaats van 24 euro.

In Limburg is er maximaal twee keer per jaar een terugbetaling van 6,20 euro. Het ziekenfonds moet de behandelende pedicure erkennen.

In Oost-Vlaanderen kiest het ziekenfonds voor een terugbetaling van 12,60 euro per kalenderjaar. Wie daarvoor in aanmerking wenst te komen, moet ouder zijn dan 65 jaar, om medische redenen een pedicure voorgeschreven krijgen of een palliatief statuut hebben. In de kantoren van het ziekenfonds kan je ook terecht voor behandelingen. Dan kosten die 23 euro voor leden, 19,85 euro om medische redenen voor leden ouder dan 65 jaar, en 29 euro voor niet-leden.

In West-Vlaanderen is de terugbetaling nog anders. Om 6 euro per beurt voor maximaal twee beurten per jaar te ontvangen, moet je als lid over een doktersvoorschrift beschikken en langsgaan bij een door het ziekenfonds erkende pedicure. Wie een afspraak maakt bij een fit&wel-pedicure betaalt voor een medische behandeling een vast tarief en krijgt ook dezelfde terugbetaling. Dat vast tarief is 20 euro als de behandeling in de praktijk plaatsheeft. Is ze thuis gepland, binnen een straal van 10 km van een fit&wel-pedicure, dan is dat 23 euro.

In Vlaams-Brabant is voor wie ouder is dan 60 jaar een tussenkomst van 6,50 euro per pedicurebehandeling en van 9,50 euro per podologiebehandeling mogelijk. Wie jonger is dan 60 krijgt de terugbetalingen enkel op voorlegging van een medisch attest. De pedicure/podoloog moet een overeenkomst hebben met de vzw Thuiszorg Brabant of de vzw Medische Centra César De Paepe. Voetverzorging en podologie heeft het ziekenfonds samengevoegd in één korf. Dat betekent dat je per kalenderjaar voor maximaal zes verstrekkingen uit die korf een tegemoetkoming kan bekomen. Bijvoorbeeld: vijf keer voor pedicure en één keer voor een podologiebehandeling.

In Brussel kiest het ziekenfonds voor hetzelfde principe en dezelfde tarieven als in Vlaams- en Waals-Brabant.

Ook in Waals-Brabant hanteert Solidaris dezelfde regeling als in Vlaams-Brabant. Voor wie als lid van Solidaris elders in Wallonië aangesloten is, gelden andere regels voor de terugbetaling. Om iets terug te kunnen trekken, moet je langsgaan bij een professionele pedicure. Voor maximaal vijf behandelingen per jaar komt het ziekenfonds tussen, met een maximum van 6 euro per keer. Diabetespatiënten kunnen rekenen op een terugbetaling van zeven behandelingen per jaar.

