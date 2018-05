Kredietkaart duurder geworden Rob Van herck

07 mei 2018

14u15

Bron: VTM Nieuws 0 Geld De prijs van een zichtrekening met kredietkaart is vorig jaar de hoogte in gegaan. Dat blijkt uit het eerste verslag van het Prijzenobservatorium van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. Zo betaalde de grootste groep van kredietkaartgebruikers in ons land gemiddeld 2,77 euro meer op jaarbasis.

Voor haar studie vergeleek het Prijzenobservatorium de prijzen van de acht grootste banken in ons land. Omdat banken heel verschillende pakketten aanbieden, werd een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende ‘profielen’, of types gebruikers.

Elektronisch profiel: De grootste groep gebruikers, ruim zes op de tien gebruikers valt binnen dit profiel. Het gaat om mensen die bijna al hun bankverrichtingen via hun smartphone of computer doen.

Traditioneel profiel: Voor dit profiel wordt vooral naar drie parameters gekeken. Vooral mensen die nog papieren overschrijvingen doen, geld afhalen aan het loket of bij een andere bank, vallen hieronder.

Voor alle gebruikers werden de rekeningen duurder, maar zij die een kredietkaart hebben gekoppeld aan hun zichtrekening, moeten nog net iets dieper in hun buidel tasten.

Kleine 3 euro

Zo betaalden mensen met een elektronisch profiel met kredietkaart vorig jaar gemiddeld 2,77 euro meer voor hun zichtrekening. Voor mensen met een traditioneel profiel en een kredietkaart steeg de prijs op jaarbasis 2,84 euro.

Ook de prijs van zichtrekeningen zonder kredietkaarten steeg, maar minder fel. Bij deze laatste groep speelt vooral de inflatie een rol.

Febelfin

Bankenfederatie Febelfin relativeert de prijsstijging. "Het klopt dat de kosten zijn toegenomen, maar de prijs van de rekeningen daalde in 2016, en als je de evolutie van de prijs over de laatste twee jaar bekijkt, is die vergelijkbaar met de inflatie", klinkt het. Daarnaast zegt de federatie dat ons land in Europa tot de goedkoopste landen behoort.