Kredietkaart, Apple Pay of Payconiq: welke online betaalmiddelen zijn er? En wat zijn hun voor- en nadelen?

We betalen meer en meer online. Logisch, want door de digitalisering vinden we steeds vlotter de weg naar de webshop. Vorig jaar groeide de Belgische e-commerce met 33 procent. Om onze aankopen online te betalen, blijven de mogelijkheden toenemen. Spaargids.be bezorgt een overzicht.

Kredietkaart

Kredietkaarten zoals Visa en Mastercard blijven een populair online betaalmiddel. Hun eenvoud in gebruik draagt daar ongetwijfeld toe bij. Sommige van die kaarten zijn bovendien gelinkt aan gratis verzekeringen. Meer bepaald verzekeringen die je als consument beschermen tegen schade en problemen bij je online aankoop, bijvoorbeeld tijdens de verzending.

Welke kredietkaart past bij jou? Deze calculator berekent alle kredietkaart kosten.

Loopt er iets verkeerd, dan kan je via de uitgever van de kaart de aankoop betwisten. Creditcardmaatschappijen leggen de bewijslast bij de verkoper. Kan die niet bewijzen dat hij een bepaald product geleverd heeft? Dan kan je de aankoop betwisten en je geld terugkrijgen. De uitgever van de kaart spreekt daarbij in jouw plaats de verkoper aan. Het belangrijkste voordeel van een kredietkaart is dat je pas later betaalt voor je aankoop, namelijk wanneer je de maandelijkse afrekening van je kaart krijgt.

Goed om te weten: hoe veilig is je kredietkaart eigenlijk?

Bancontact/Maestro

Bij een online betaling via Bancontact of Maestro met je debetkaart gaat het geld onmiddellijk van de rekening. Van ‘schuldopbouw’ is geen sprake. Ook de verkoper is zeker dat het geld is overgemaakt. Belgische webshops accepteren Bancontact en Maestro doorgaans altijd als betaalmiddel. Webshops van andere Europese winkels vaak ook.

Buiten Europa is er meestal geen optie om met Bancontact te betalen, in tegenstelling tot online betalen met een kredietkaart zoals Visa of Mastercard. Om zeker ook rekening mee te houden: een debetkaart is – net als een kredietkaart – gebonden aan dag- en weeklimieten.

Betalen met een debetkaart: vergelijk hier verschillende zichtrekeningen.

PayPal

Veel internetwinkels bieden de mogelijk om met PayPal te betalen. Een betaling via dat platform gebeurt met een mailadres en wachtwoord. Wie PayPal gebruikt als betaaloptie kiest voor een koppeling met een bankrekening of een kredietkaart. Bij een PayPal-betaling gaat het geld dan van de zichtrekening of de kredietkaart. Op zijn beurt zorgt PayPal ervoor dat de verkoper het geld ontvangt. Een andere mogelijkheid bestaat erin geld op de PayPal-account te storten. Bij betalingen gaat het geld dan van die account. Nadeel is dat een overboeking tussen een bankrekening en een PayPal-account tot twee dagen kan duren.

Behalve eenvoud en snelheid, is betalen met PayPal ook veilig. Je hoeft je bankgegevens niet met de online verkoper uit te wisselen. Bijkomend voordeel is dat internetaankopen beschermd zijn tegen oplichting, bijvoorbeeld wanneer je je bestelde producten niet hebt ontvangen. Bij oplichting kan je een claim indienen bij PayPal. Voor betalingen in vreemde valuta rekent PayPal wel 3 tot 4 procent transactiekosten aan.

iDeal

IDeal is een betaaloptie die we kunnen vergelijken met Bancontact via onze debetkaart. Het is vooral in Nederland heel populair. De betaling gebeurt via de bank. Om af te rekenen maak je gebruik van de mobiele app of de online omgeving van de bank. Nadeel: er is geen aankoopbescherming. Verzendt de verkoper je bestelling niet, dan krijg je je geld niet terug.

Payconiq

Payconiq is een betaaldienst die betalingen via een QR-code toelaat. Het is aanvankelijk gelanceerd om ter plaatse in de winkel te betalen. De koper scant op de smartphone de QR-code via de Payconiq By Bancontact-app of andere Payconiq-ondersteunende betaalapps. Daarna bevestigt de koper het te betalen bedrag. Vervolgens worden de betalingen - individueel of gegroepeerd – op de bankrekening overgeschreven. Intussen is het mogelijk om via Payconiq ook online betalingen te verrichten. Op een webshop plaats je een bestelling waarna je al dan niet een QR-code krijgt die je met de app van de smartphone kunt inscannen.

Apple Pay

Ook steeds vaker gebruikt als online betaalmiddel: Apple Pay. De mobiele betaaldienst is ontwikkeld door Apple. Het gebruik ervan is alleen mogelijk voor gebruikers van een Apple-toestel: iPhone, Apple Watch, Mac en iPad. Met Apple Pay betalen, kan zodra een creditcard, debetkaart of prepaidkaart aan de Wallet-app op het Apple-toestel is toegevoegd. Het gebruik van de app is kosteloos. Apple Pay is veilig. Je bankgegevens worden niet opgeslagen op je toestel. Als je betaalt, worden ze dus niet gedeeld.

Lees ook: Belfius maakt betalen met Apple Pay mogelijk.

Klarna

Klarna is een internationale betaaldienst met Zweedse roots. Het bijzondere eraan is dat het werkt volgens het principe ‘nu kopen, later betalen’. Doe je via Klarna online een aankoop, dan betaal je pas nadat je de bestelling hebt ontvangen. Dat kan tot 30 dagen na verzending, gratis en zonder rente. Het gevaar is dat dat kan leiden tot impulsief koopgedrag en schuldenopbouw. Het betalingsplatform biedt sinds 2020 zijn diensten aan in België. Ook de Vlaamse overheid biedt Klarna aan als betaaloptie, bijvoorbeeld voor het bestellen van dienstencheques. Een voordeel van Klarna is dat het de identiteitsgegevens en de bevestigingscode niet registreert en dus niet doorgeeft aan derden. Je creëert een Klarna-account waarna je je rekeningen kunt betalen via iDeal of Bancontact.

