Koudeprik kost gemiddeld gezin zo’n 65 euro extra, gasverbruik 80 procent hoger tegenover vorige maand

De strenge winterprik treft ons ook in onze portefeuille. Het gasverbruik in december ligt tot nu toe 80 procent hoger dan in november. Uiteraard een gevolg van de strenge wintertemperaturen. Voor een gemiddeld gezin kost de koude van de afgelopen twee weken zo’n 65 euro extra aan stookkosten.