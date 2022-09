Korting op energiefactuur voor iedereen, maar 1 op 5 moet ze mogelijk terugbetalen

De federale regering wil elke Belg in november en december korting geven op zijn energiefactuur. Al zou die maatregel voor sommigen nadien worden teruggedraaid: verschillende regeringspartijen willen dat de 20% Belgen met de hoogste inkomens het bedrag terugbetalen via hun belastingbrief.

De regering wil vandaag de laatste hand leggen aan een basispakket voor gas en stroom. In de praktijk zou er in november en december een korting worden toegepast op de energiefactuur. Binnen de regering ligt een korting op tafel van 50 euro per maand voor gas en 10 euro per maand voor elektriciteit voor een doorsneegezin.

Er woedt echter nog een politieke discussie over wie hiervoor in aanmerking komt. Want hoe groter de doelgroep, hoe kleiner het voordeel per begunstigde. Verschillende scenario’s circuleren. Wie een sociaal tarief of een vast (gas)contract heeft, wordt wellicht uitgesloten van de steunmaatregel. Verschillende regeringspartijen willen ook de 20% hoogste Belgische inkomens weren - maar daaronder vallen net veel werkende Vlamingen. Zij zouden het toegekende voordeel dan achteraf via hun belastingbrief moeten terugbetalen. Maar die ingreep is niet enkel technisch omslachtig, hij is ook politiek onpopulair. Daarom valt zo’n bovengrens - pakweg een inkomen van 2.500 euro netto voor een alleenstaande - mogelijk toch nog weg.

De federale regering is er dus nog niet helemaal uit, maar ze wil wel snel beslissen - onder meer om het verschil te maken met de Vlaamse regering. Het water staat ook hoog: de Vlaamse energieregulator VREG berekende dat de gemiddelde energiefactuur voor een gezin in september is opgelopen tot liefst 9.200 euro per jaar.

Voor de financiering van het basispakket hoopt Vivaldi de opbrengst in te zetten van een Europese overwinstbelasting op energiebedrijven. Energiewaakhond CREG is aan het becijferen hoeveel zo’n belasting in ons land zou opleveren - die raming komt morgen binnen.

