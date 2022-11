Korting op de woonlening bij het afsluiten van de schuldsaldoverzekering: wat zijn de regels? En hoe voordelig is het?

Goede zaak voor iedereen

Koppelverkoop mag niet

Wat ze echter niet mogen, is de klant verplichten om de schuldsaldoverzekering ook via hen af te sluiten. In dat geval zou er immers sprake zijn van een koppelverkoop – de verkoop van een bepaald product wordt dan afhankelijk van de koop van een ander product – en die is verboden in Europa. De klant moet dus de mogelijkheid hebben om de verzekering bij een andere maatschappij af te sluiten.



