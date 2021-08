Koperprijs omhoog door mogelijke stakingen in Chili

In een laatste poging om een staking te voorkomen gaat BHP Group komende week, samen met vertegenwoordigers van de Chileense overheid, praten met werknemers van Escondida. Dat is de grootste kopermijn ter wereld. De partijen zijn al enkele maanden in gesprek over een hoger loon. Twee andere kleinere kopermijnen, de Andina-mijn die in handen is van Codelco en de Caserones-mijn van JX Nippon Mining & Metals, hebben soortgelijke problemen nu werknemers om meer loon vragen wegens de koperprijs die op recordhoogte staat.