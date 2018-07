Koperdiefstallen kostten de NMBS vorig jaar 600.000 euro HA

18 juli 2018

13u26

Bron: Belga 0 Geld Koperdiefstallen langs het spoor kostten de NMBS vorig jaar 600.000 euro. Het kostenplaatje is sinds 2013 drastisch gedaald. Toen moest het spoorbedrijf nog 4,8 miljoen euro ophoesten.

Vorig jaar deden zich op het treinnet in totaal 63 incidenten voor als gevolg van koperdiefstallen. Die gaven aanleiding tot 5.193 minuten vertraging. Het aantal incidenten verminderde de afgelopen jaren van 498 in 2013, tot 162 in 2014, 118 in 2015, 70 in 2016 en 63 in 2017. In januari 2018 werden er 4 geregistreerd.



Het aantal minuten vertragingen liep parallel hiermee terug van 44.933 in 2013 tot 5.193 in 2017. Bellot verwijst hiervoor naar het Nationaal Actieplan tegen kabeldiefstallen, dat Infrabel en de NMBS in mei 2013 lanceerden.

