KOOPGIDS. “Je hoeft je niet te schamen om alles een keer uit te testen”: 20 vragen die je zeker moet stellen als je een huis koopt

"Dit huis kan zeker verkocht worden vanaf 315.000 euro": het charmante huis van Ino en Linda is na de (groene) renovatie dubbel zoveel waard

Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week bezoekt hij met Bert Drykoningen van Immoké een charmant, gerenoveerd huis in een landelijke stijl. Door de diepe tuin met achteraan een weide is het heel geschikt voor kopers met dieren. “Dit huis met karakter is er zeker geen zoals dertien in een dozijn, dat er in de renovatie gekozen is voor groene energie maakt het alleen nog waardevoller.”

20 april