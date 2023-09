“Koop producten dicht bij de vervaldatum, zo spaar je 400 euro per jaar uit.” Experts geven besparingsadvies aan 2 gezinnen

Winst Gazprom onder druk door sterk gedaalde leveringen Europa

De winst van het Russische staatsgasconcern Gazprom is in de eerste helft van dit jaar fors gedaald vanwege de sterk afgenomen gasleveringen aan Europa als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat werd nog wel voor een deel gecompenseerd door toegenomen gasleveringen aan China.