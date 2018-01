Koop monument en u betaalt maar één procent registratierechten IB

Wie een monument koopt en er zijn hoofdverblijfplaats van maakt, zal binnenkort slechts 1 procent registratierechten op de aankoopprijs moeten betalen. Geld Wie een monument koopt en er zijn hoofdverblijfplaats van maakt, zal binnenkort slechts 1 procent registratierechten op de aankoopprijs moeten betalen. Nu is dat nog 5 procent. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De maatregel past in de hervorming van de registratierechten, die Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) voorstelde, maar ze bleef tot nu onder de radar. Door die hervorming daalt het standaardtarief voor de aankoop van een woning in het Vlaams Gewest van 10 naar 7 procent. Maar voor de aankoop van een monument zakt het verkooprecht van de huidige 5 procent naar 1 procent.

Eerder al had de Vlaamse regering beslist het tarief voor de aankoop van monumenten te verlagen tot de helft van het standaardrecht van 10 procent.

Om van het tarief van 1 procent te genieten, moeten wel een paar voorwaarden zijn vervuld. In de eerste plaats moet de koper in het monument zijn hoofdverblijfplaats, zeg maar zijn gezinswoning, vestigen.