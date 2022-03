“Koop geen aandeel omdat het laag staat. Het kan nog altijd 100 procent zakken”: onze geldexpert bespreekt de 10 meest gemaakte beleggersfouten

Russische tegenhan­ger van Google zit met financiële problemen

Het Russische technologiebedrijf Yandex heeft adviseurs in de arm genomen om onderhandelingen te begeleiden met schuldeisers. De onderneming, ook bekend als het Russische antwoord op Google, vreest financiële problemen doordat de handel in zijn aandelen in New York is opgeschort.

