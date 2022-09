Komt de verzekering tussen als er een boom op je woning valt?

IndependerEen omgevallen boom kan heel wat schade veroorzaken. Meestal is het niemand zijn schuld, maar wie moet dan de verantwoordelijkheid dragen? En wanneer vergoedt de verzekering de schade? Independer.be gaat er dieper op in.

Wanneer een boom omvalt, moet je jezelf enkele vragen stellen. Was de storm hevig? Is er schade? En van wie is de boom? Een boom op privéterrein is in principe altijd eigendom van de eigenaar of verhuurder. De huurder hoeft nooit een van zijn verzekeraars aan te spreken. Hij moet uiteraard de verhuurder wel inlichten.



Schade door storm: brandverzekering

Elke schade aan een gebouw door een erkende storm valt onder de brandverzekering van de eigenaar of verhuurder. Storm is overmacht en niemand is verantwoordelijk.

Wettelijk gezien is er sprake van storm als het KMI windstoten van 100 km/u of meer meet. De meeste verzekeraars leggen de lat lager. Zodra er windstoten van 80 km/u zijn vastgesteld, geven ze dekking. Of ze doen dat ook als er in de nabije omgeving verschillende gevallen van stormschade zijn.

Stel: jouw boom valt door een hevige storm om op de woning van jouw buur. Dan kunnen de buren daarvoor hun eigen brandverzekering aanspreken. In hoeverre die brandverzekering de schade kan terugvorderen op jou, hangt af van de hevigheid van de storm en de ‘gezondheidstoestand’ van jouw boom.

Geen schade door derden of overmacht: familiale verzekering

Als het niet hevig heeft gestormd, is de situatie anders. Wanneer een zieke boom door een wind met een snelheid van 60 km/u op een huis valt, zijn er verschillende opties.

Valt jouw boom op je eigen huis, dan komt de brandverzekering niet tussen, want het stormde niet .

Valt jouw boom op het huis van je buren? Dan kan je buur jou verantwoordelijk stellen voor de schade. Je kan als eigenaar van de boom dan je familiale verzekering inroepen om de schade te betalen. Voor alle duidelijkheid: het gaat dan een situatie waarin er geen sprake is van ‘bewuste nalatigheid’. De familiale polis dekt in principe alle schade die door jouw fout ontstaan is.Een familiale verzekering voorziet meestal een franchise of vrijstelling die je eerst moet betalen. Heb je geen familiale verzekering? Dan zal je de schade zélf moeten betalen. Lees hier meer over het nut van een familiale verzekering.

