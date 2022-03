Koken op gas of inductie? Dit is het verschil op je energiefacuur

Prijs ruwe olie zakt verder, Europese beurzen trekken hoger

De prijs van ruwe olie op de internationale markten is deze ochtend verder gedaald. In de vroege handel kostte een vat Brent-olie, afkomstig uit de Noordzee, 109,62 dollar of ruim 3 dollar minder dan vrijdag. Ook de Europese gasprijs ging omlaag. De beurzen trekken dan weer hoger, zo ging de Bel20 met een bonus van 1,38 procent de nieuwe week in.

10:48