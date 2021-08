Koeweit: “OPEC+ kan geplande productieverruiming olie terugdraaien”

Akkoord OPEC+ en corona duwen olieprij­zen omlaag

19 juli De olieprijzen zijn maandag gezakt naar hun laagste peil in anderhalve maand. Dat gebeurde daags nadat de OPEC+ (het oliekartel OPEC en zijn partnerlanden) een akkoord had bereikt over een productieverhoging, en dat op een moment dat een heropflakkering van de coronabesmettingen dreigt te wegen op de wereldwijde vraag.