Koersexplosie: Reddit-beleggers kopen massaal aandelen Volkswagen en dumpen Tesla

Volgens professionele investeerders hebben Volkswagen’s ambitieuze verkoopdoelen voor elektrische auto’s de aandacht getrokken van kleine investeerders in de VS. Op fora als ‘Wall Street Bets’ en op het internetplatform Reddit wordt VW getipt als het nieuwe Tesla, zo zei een beurshandelaar tegen Reuters.

Het gevolg is dat aandelen van Tesla worden verruild voor VW-aandelen. De koers steeg gisteren met bijna 15 procent naar het hoogste punt in 12,5 jaar: 353 euro. Dit komt neer op een stijging van vijftig procent in de afgelopen vijf dagen en daarmee de sterkste stijging sinds het najaar van 2008.