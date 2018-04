Koersen virtuele munten schieten omhoog: bitcoin wint in amper een uur tijd 900 dollar ADN

12 april 2018

14u13

Bron: ANP 30 Geld Haast vanuit het niets zijn de koersen van veel virtuele munten vandaag fors gestegen. Zo won de bitcoin in ruim een uur tijd ongeveer 900 dollar; van ruim 6.800 dollar naar ruim 7.700 dollar. Dat is een stijging van ongeveer 13 procent.

De ethereum en de ripple wonnen meer dan 11 procent en de EOS ging zelfs met 32 procent omhoog, blijkt uit gegevens van de site Coinmarketcap, die alle koersen bijhoudt. Een duidelijke aanleiding voor de winst lijkt er niet te zijn.

Voor de bitcoin was het de eerste keer in anderhalve week dat de waarde boven de 7.000 dollar uitkwam. Eind maart was de bitcoin voor het laatst meer dan 8.000 dollar waard.

