Koen Crucke (70) vertelt openlijk over zijn geldzaken: “Zolang er genoeg geld uit de muur komt, maak ik me geen zorgen”

Ex-private banker vertelt hoe we kunnen leren van de rijken: “Er is een soort ‘natuurlij­ke volgorde’ die ik ook bij rijkere families bemerk”

Dat de financiële kennis van de Belg ondermaats is, dat weten bankiers al langer. Maar niet iedereen kan zich een private banker veroorloven. Reden te meer voor voormalig private banker Jan Vanoverbeke, die dertig jaar lang gegoede families en hun vermogen begeleidde, om een boek te schrijven met praktisch advies. “Geld is een betaalmiddel, het is droge materie. Maar er zijn zoveel emoties mee gemoeid dat het moeilijk is om er nuchter over te praten.”

29 mei