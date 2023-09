Koen (40) is één van de tienduizenden verkopers in ons land: “Dit is mijn passie. Ik ben ook heel tevreden over mijn loonpakket”

JobatEr zijn in ons land liefst 161.500 verkopers. Zo blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Daarmee is de job van verkoper of winkelmedewerker de op één na populairste van allemaal. Jobat.be sprak met ZEB-medewerker Koen Six (40) uit Oostkamp: waarom gaat hij elke dag met de glimlach werken?

Veel variatie

Koen Six is een zogenaamde mobiele Senior Sales Advisor voor de regio West-Vlaanderen bij kledingketen ZEB. “Ik werk hier ondertussen tweeënhalf jaar, waarvan anderhalf jaar in mijn huidige functie”, schetst de 40-jarige verkoper.

“Ik sta in verschillende winkels en ondersteun de bestaande teams bij ziekte en verlof of als het team niet volledig is. Ik organiseer de dagelijkse taken op de winkelvloer, bereid de acties voor, volg de planning op, motiveer het team, bewaak de KPI’s (Key Performance Indicators, red.) en de service aan de klanten. Afhankelijk van wie ik vervang, kunnen daar nog andere taken bijkomen. De job is dus heel gevarieerd.”



Passie voor verkoop

Koen werkt ondertussen al meer dan 20 jaar in de verkoopsector. “Verkoop is echt mijn passie. Bij ZEB kan ik die passie combineren met mijn liefde voor fashion. Ook het multibrand-aspect maakt dat het aanbod heel gevarieerd is en ik erg veel mogelijkheden heb om mensen te stylen. De afwisseling is echt een troef. Doordat ik in verschillende winkels werk, kom ik in contact met heel veel mensen. Dat is zeer inspirerend. Elke dag is anders en daar hou ik van.”

“Dat ZEB een Belgisch bedrijf is, vind ik tevens een groot pluspunt. De afstand tot het hoofdkantoor is kort en er wordt naar je geluisterd. Er zijn legio doorgroeimogelijkheden en er is oog voor mijn talenten. Zo had ik aangegeven dat ik graag iets met mijn productkennis wou doen. Drie weken later mocht ik al als jeanscoach opleidingen geven aan mijn collega’s.”



Geluksmomentjes bieden

Het sociale aspect van een job in de verkoop is eveneens heel belangrijk voor de West-Vlaming. “Ik geniet ervan om oprecht en eerlijk advies te geven aan onze klanten en hen te helpen met het uitzoeken van de perfecte outfit. Als ik daar in slaag, is mijn dag goed. Ik kan creatief zijn en mensen een klein geluksmomentje geven. Ik krijg echt energie als ik mensen gelukkig kan maken en zelfvertrouwen kan geven met hun nieuwe outfit. Ik vind het zelf heel belangrijk dat ik kan zijn wie ik ben en ik wil dat ook graag meegeven aan mijn klanten.”

Volledig scherm Koen Six voor kledingzaak ZEB. © rv

Werken op zondagen

Elke fijne job heeft ook wel wat kanttekeningen, maar voor Koen zijn die beperkt. “Door mijn job als mobiele medewerker ben ik veel op de baan en maak ik soms lange verplaatsingen. Maar persoonlijk weegt dat niet op tegen de afwisseling om telkens ergens anders te staan. In de retail hoort weekendwerk er natuurlijk bij, ook zondagen. Maar dat krijgen we gecompenseerd door vrije dagen in de week en er wordt bij de planning rekening gehouden met eventuele privéagenda’s.”

Mooi salaris

“Ik ben ook heel tevreden over mijn loonpakket. Naast het salaris heb ik nog een coole firmawagen met tankkaart, maaltijdcheques, ecocheques en last but not least personeelskorting op al mijn kledingaankopen bij ZEB”, glimlacht Koen.



