Kocht je onlangs een gsm? Controleer je rekeningafschriften: “Franse firma laat Vlamingen ongevraagd betalen voor ‘extra services’”

Gemiddeld gezin kan huis van 103 m² kopen: bekijk hier de vastgoed­koop­kracht per provincie

De vastgoedkoopkracht van een Belgisch huishouden bedraagt vandaag gemiddeld 103 m². Dat is 3 procent minder dan bij de start van 2023. Dat berekende het vastgoedplatform Immoweb in haar Prijsmeter die ook aangeeft dat de prijzen in verschillende steden minder snel stijgen dan in de rest van de provincie.