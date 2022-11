Klassiek, zilver of goud: welke kredietkaart is voor jou het voordeligst? En wat krijg je precies in de plaats?

Spaargids.beHeb je een gewone, een zilveren, een gouden of een platinum kredietkaart? Of heb je er interesse in? Van één ding kan je zeker zijn: hoe meer ze naar achter staat in dit rijtje, hoe meer je ervoor betaalt. Maar is zo’n dure kredietkaart jouw geld ook echt waard? Of ben je toch beter af met een goedkoper alternatief? Spaargids.be zocht het uit.

Met een kredietkaart – bij ons vaak gekend als Visa of Mastercard - kan je wereldwijd op duizenden locaties aankopen betalen en geld afhalen. Een bijkomend voordeel is dat die uitgaven en geldafhalingen pas na verloop van tijd van je rekening worden gehaald. Je kan daarbij kiezen tussen een betaling in één keer of in schijven. Vandaar dus ook de term ‘krediet’ in de naam.

Let op: Betalen in de winkel of geld afhalen is niet altijd gratis met een kredietkaart. Bekijk in deze calculator hoeveel je extra moet betalen.

Kredietkaarten kunnen nog een aantal extra voordelen bieden. Zo kunnen er verzekeringen of bijstandspakketten aan gekoppeld zijn. Welke precies hangt af van kaart tot kaart en van instelling tot instelling. Let daarbij wel op: aan kaart A bij instelling X kan een totaal ander verzekerings- of bijstandspakket zijn verbonden dan aan een kaart met dezelfde naam bij instelling Y. Hetzelfde geldt voor het bedrag dat je ermee kan uitgeven per week.

Weet jij welke verzekeringen gekoppeld zijn aan jouw kredietkaart? Spaargids.be lijst ze op.

Praktijkvoorbeelden

Om dit te illustreren, bekijken we het aanbod aan kredietkaarten bij Argenta en Belfius.

Bij Argenta krijg je per zichtrekening één kredietkaart gratis (in het standaard green pakket). Daar kan je iedere maand 1.250 euro mee betalen of afhalen. Dat bedrag kan trouwens bij de meeste kredietkaarten op eenvoudig verzoek verhoogd worden.

Wil je extra verzekeringen? Dan moet je een silver- of golden-kredietkaart nemen. Die zijn wel betalend. Een silver-kaart kost 3,35 euro per maand, een golden-kaart 5,35 euro.

Met een silver-kaart verdubbelt de standaardlimiet tot 2.500 euro en geniet je ook van bescherming bij online aankopen, bijstand bij misbruik van je betaalmiddelen op het internet en bijstand bij identiteitsdiefstal en aantasting online reputatie.

Bij een golden-kaart wordt de standaardlimiet verder opgetrokken tot 5.000 euro. Je krijgt verder onder meer een verzekering en verlengde garantie voor online aankopen, alsook een reisannulatieverzekering, een reisbijstandspakket, een reisongevallenverzekering en een verzekering voor diefstal bij geldafhaling.

Bij Belfius moet voor de standaard kredietkaart, de Mastercard Debit New, wel worden betaald. Voor 5,50 euro per maand krijg je een pack met 2 Mastercards en een Beats New-rekening. Ben je jonger dan 25? Dan profiteer je gratis van het Beats New-pack. Zonder pack betaal je 1,93 euro maand (enkel geldig voor een classic-rekening).

Daarvoor biedt deze kaart wel meteen enkele extra verzekeringen, zoals de bescherming van aankopen tegen diefstal of schade. Je bent ook verzekerd tegen niet-levering. De wettelijke garantie op elektronische apparaten die je met je kredietkaart aankoopt, wordt met 12 maanden verlengd. De standaard uitgavenlimiet bedraagt 1.900 euro per week.

Een Mastercard Debit Star kost bij Belfius 7,50 euro per maand. Voor dat bedrag krijg je een pack met 2 Mastercards en een Beats Star-rekening. Ben je jonger dan 25? Dan profiteer je van het Beats Star-pack voor 2 euro per maand. Zonder pack betaal je 4,18 euro per maand (enkel geldig voor een classic-rekening).

Deze kaart biedt, bovenop de garanties van de standaard Mastercard Debit New hierboven, de terugbetaling van je tickets voor evenementen bij verhindering en een reisannulatieverzekering. Voorts bedraagt de uitgavenlimiet 2.500 euro per week. De wettelijke garantie op elektronische apparaten die je met je kredietkaart aankoopt, wordt in dit geval met 24 maanden verlengd.

Een handig overzicht van alle beschikbare kredietkaarten, inclusief jaarlijkse kosten, gratis verzekeringen en de standaard limiet? Bekijk ze hier voor Mastercard en hier voor Visa.

Ga je voor duurder?

Is een duurdere kaart nu zijn geld waard? Dat hangt af van het gebruik van de extra diensten. Doe je er geen beroep op? Dan ben je beter af met een goedkopere kredietkaart. In het andere geval kan je kijken of het interessant is om meer uit je kaart te halen door bepaalde aankopen, zoals bijvoorbeeld elektronica en reizen, systematisch ermee te betalen.

