Klanten van Antwerpse aannemer verliezen tot 200.000 euro aan voorschotten: kan je die recupereren? En hoe voorkom je zoiets?

Alle Delhaize-win­kels in Vlaanderen weer open: “Deurwaar­ders breken stakerspos­ten op”

Alle eigen winkels van Delhaize in Vlaanderen zijn weer open. De directie stuurde vandaag een deurwaarder naar een winkel in Berchem waar een stakerspost de toegang blokkeerde. Die winkel was in de namiddag weer open, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. De vakbonden waarschuwden na de mislukte verzoeningsvergadering gisteren dat hun acties bij Delhaize intensiever kunnen worden. Maar op het terrein worden ze geconfronteerd met deurwaarders die de stakersposten opbreken, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls.