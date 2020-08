Klanten die vlak voor faillissement FNG online aankopen deden krijgen goederen toch geleverd ADN

05 augustus 2020

22u13

Bron: Belga 0 Geld Klanten die in de dagen voor het faillissement van modebedrijf FNG nog online bestellingen plaatsten bij een van de ketens van de groep, krijgen die goederen alsnog geleverd. Dat melden de curatoren woensdagavond in een persbericht.

Het gaat om goederen die op 31 juli en 1 augustus online werden aangekocht. Klanten betaalden voor die aankopen, maar kregen ze niet meer geleverd omdat FNG op 3 augustus failliet werd verklaard.

"In samenspraak met de banken werd een akkoord uitgewerkt dat deze aangekochte goederen alsnog aan de consument kunnen worden geleverd", laten de curatoren woensdag weten. De praktische details dienen nog uitgewerkt en worden later bekendgemaakt.



Bij bepaalde ketens van FNG was online bestellen ook op 2 en 3 augustus nog mogelijk. Over de aankopen die tijdens die dagen gebeurden zeggen de curatoren niets.

FNG is het moederbedrijf van onder meer Brantano, CKS en Fred & Ginger.