Klant ontvangt voor teruggeleverde stroom van zonnepanelen factuur van 6,69 euro: hoe kan dat?

MijnenergieDe zon scheen in mei royaal. Wie over zonnepanelen en een digitale meter beschikt, gaat ervan uit dat zijn energieleverancier hem beloont met een mooie vergoeding voor de stroom die hij op het net heeft geïnjecteerd. Dat het wel eens dik kan tegenvallen, beaamt Lode Sibbens uit Oostkamp aan Mijnenergie.be . Zijn stroom leverde hem … een te betalen factuur van 6,69 euro op.

Opgemerkt in maandelijkse facturatie

Groot was de verbazing van Lode toen hij zijn energiefactuur met variabel tarief van Eneco voor de maand mei ontving. “Door te kiezen voor een maandelijkse facturatie, zie ik meteen hoeveel ik moet betalen voor mijn verbruik van de voorbije maand en hoeveel ik van mijn energieleverancier ontvang voor de stroom die mijn zonnepanelen hebben opgewekt.”

Vergoeding in april al laag

In plaats van een minteken dat erop wijst dat de terugleververgoeding de factuur naar beneden haalt, bleek de zonnepanelenstroom van 341,7 kilowattuur het te betalen bedrag met 6,69 euro aan te dikken. Een maand eerder voelde Lode al nattigheid. “In april lag de terugleververgoeding bedroevend laag. Ik heb de klantendienst van Eneco daar toen mee geconfronteerd, maar kreeg geen gehoor. Dat ik in mei zou moeten betalen, zag ik evenwel niet aankomen.”

“Kan niet de bedoeling zijn”

Eneco laat weten verveeld te zitten met de situatie. “De energiemarkt is de voorbije drie jaar, na de coronapandemie, de situatie in Oekraïne en de energiecrisis, zeer volatiel. Dat leidde tot zeer sterk stijgende prijzen. Het injectietarief of het bedrag dat de klant ontvangt voor zijn opgewekte stroom ging eveneens de hoogte in”, aldus woordvoerder Mark Van Hamme. “Maar tegelijk stijgt ook de premie die we in onze tarieven doorrekenen mee. Als je dan weinig injecteert, kan het zijn dat onze premie het bedrag dat je krijgt voor je injectie overstijgt.”

Dat de klant moet betalen voor de stroom die hij op het net plaatst, kan volgens Eneco niet de bedoeling zijn. “We stimuleren onze klanten om hun eigen energie op te wekken en willen hen daar ook voor belonen.”



Kies zorgvuldig het juiste energiecontract voor jouw overtollige stroom: die zijn de huidige injectietarieven bij de verschillende leveranciers.

Mogelijk ook bij andere energieleveranciers

Eneco meent slechts weet te hebben van enkele klanten die zich in dergelijke situatie bevinden. In dit geval gaat het om een contract met een variabel tarief dat de klant in november 2022 heeft afgesloten. De energieleverancier beweert gedupeerden proactief te contacteren, al is bij Lode niet gebeurd.

“Pas nadat ik Eneco zelf met mijn energiefactuur confronteerde, volgde een tariefaanpassing”, aldus de ontgoochelde klant. Het is plausibel dat een dergelijke situatie zich ook bij klanten van andere leveranciers heeft voorgedaan. “Dankzij mijn maandelijkse afrekening kon ik dit voorval zelf meteen detecteren”, legt Lode uit. “Bij een jaarlijkse facturatie met voorschotten was het mij waarschijnlijk helemaal ontgaan.”

Zonnepanelen uitschakelen?

“Of ik in dergelijk geval in de toekomst mijn zonnepanelen zou uitschakelen? Nee, waarschijnlijk niet”, besluit Lode. “We beschikken sinds zeer kort over een elektrische wagen. In combinatie met het aangepaste energiecontract hoop en denk ik toch dat mijn zonnepanelen mij toch een mooi rendement zullen opleveren.”



Negatieve stroomprijzen: hoe zijn ze te verklaren? En wat betekenen ze voor je energiefactuur?

Wat kan je zelf ondernemen?

Wil je weten of je zelf in een gelijkaardige situatie verkeert? Via een maandelijkse facturatie – mogelijk op aanvraag bij Engie, Luminus, Eneco, TotalEnergies en Mega – ontdek je meteen jouw detailverbruik van de voorbije maand.

Bij een klassieke facturatie met maandelijkse voorschotten en eindafrekening vind je de tussentijdse gegevens terug in de apps van de meeste energieleveranciers. Blijkt de balans nadelig? Neem dan contact op met jouw energieleverancier of ga zelf op zoek naar een contract met gunstigere voorwaarden via Mijnenergie.be.

Tip: Het hoogste rendement met zonnepanelen en een digitale meter haal je door je energieverbruik af te stemmen op het moment dat je panelen stroom opwekken. Op die manier hoef je geen verbruikstarief te betalen én ben je ook niet afhankelijk van de terugleververgoeding van je energieleverancier.

