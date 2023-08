Kinepolis te duur? Bij deze bioscopen kun je voordeliger naar de film

Dit druiligere weekend is perfect om een blockbuster te gaan zien in de bioscoop. Maar helaas is een filmavond tegenwoordig niet meer zo goedkoop. Wij vergeleken Kinepolis, de grootste en duurste cinema, daarom met goedkopere concurrenten in de buurt. Hoeveel kan je besparen? En hoe scoor je nog een extra korting? “Dit zijn drie gouden tips om de prijs van je ticket te drukken.”

Zo deden we de test

In onze vergelijking gaan we uit van een ‘klassiek’ gezin met twee ouders en twee jonge kinderen. De familie besluit om samen naar ‘Barbie’ te gaan kijken. Ze kijken naar de normale versie van de film. Er is geen sprake van extra elementen zoals laser ultra of 3D.

Dit is het resultaat

Kinepolis blijft duidelijk de duurste speler in België. Voor een normaal ticket betaal je meer dan 13 euro. Als je met een standaard gezin een bezoek brengt aan de cinema, betaal je zo’n 51 euro. Dat is een groot verschil met de goedkoopste bioscoop van ons land: Euroscoop (Genk/Maasmechelen/Lanaken). In deze Limburgse bioscoop betaal je voor een gezin in totaal 39 euro. Voor een kind betaal je zelfs maar 8,50 euro. Dat is het goedkoopste, reguliere cinematicket van ons land.

Ook bij bioscopen Lumière (Antwerpen/Mechelen/Brugge), Sphinx (Gent) en Cinema ZED (Leuven/Hasselt) is de prijs een stuk lager dan bij Kinepolis. Je betaalt er meestal zo'n 11 euro voor een volwassene-ticket. Bij UGC, een bioscoop met vestigingen in onder meer Brussel en Antwerpen, betaal je 12,90 euro. Deze cinema zweeft dus wat in tussen de goedkopere en duurdere spelers.

En hoe zit het met de prijs van snacks?

Als je zo goedkoop mogelijk wil snacken, moet je bij cinema Sphinx zijn. Een flesje Coca-Cola kost daar 2,40 euro, een zakje popcorn amper 2,20 euro. De duurste popcorn vinden we opvallend genoeg bij Euroscoop. Daar betaal je voor een medium popcorn 6,90 euro. De duurste Coca-Cola vinden we terug bij UGC. Voor een flesje frisdrank moet je daar 4,10 euro betalen.

Hoe kan je korting scoren?

Heel wat bioscopen bieden kaarten voor vijf of tien beurten aan. Je kan dan verschillende keren films gaan kijken tegen een lagere prijs per ticket. Bovendien kan je jouw familie of vrienden laten meeprofiteren van dit voordeel, waardoor je heel wat kan besparen. Bij Kinepolis heb je zo bijvoorbeeld de Movie Card. Daarmee kan je tien keer naar de cinema voor 112 euro. Je betaalt dus maar 11,2 euro per ticket.

Ook bij UGC heb je soortgelijke formules. Je kan bijvoorbeeld voor de formule 5 kiezen. Daarmee kan je vijf keer naar de cinema gaan voor 8 euro per ticket. Ook bij Euroscoop heb je een vijfbeurtenkaart, telkens voor 8,50 euro per ticket. Bioscoop Lumière doet het zelfs nog straffer. Daar betaal je voor een tienbeurtenkaart maar 80 euro. Dat is 8 euro per ticket.

Let wel op: deze beurtenkaarten hebben vaak speciale voorwaarden. Zo is de duur van zo'n kaart vaak beperkt tot enkele maanden, en kan je ze niet op alle dagen én voor alle soorten films gebruiken. Check dus zeker goed de kleine lettertjes als je er eentje koopt.

Als je regelmatig naar de bioscoop gaat, is het zeker verstandig om te checken of een abonnement je niet een pak goedkoper uitkomt. Bij UGC heb je bijvoorbeeld de UGC Unlimited Pass. Daarmee kan je zoveel films zien als je wilt voor 18,90 euro per maand. Ook krijg je 10 procent korting op drank en snacks. Als je twee keer per maand naar de bioscoop gaat, heb je het bedrag er dus al vlot uitgehaald.

Bij Kinepolis kan je dan weer lid worden van de Movie Club. Je betaalt daar 9,95 euro per maand, en krijgt daarvoor een filmticket in de plaats. Als je diezelfde maand nog eens een ticket koopt, kan je opnieuw een ticket voor jezelf en je partner tegen 9,95 euro kopen. Ook hier krijg je korting op eten en drinken, én ontvang je regelmatig ‘members only’-goodies.

Ook Euroscoop heeft een speciaal getrouwheidsprogramma: Pathé Star. Dat is een gratis abonnement waar je punten kan scoren per aangekocht filmticket. Als je bijvoorbeeld 600 punten bij elkaar hebt gespaard, krijg je een gratis cinematicket. Een unieke formule in ons land.

Om korting te scoren moet je heus niet altijd lid worden van een of andere loyaliteitsformule van een bioscoop. Je kan het ook doen door eens je huidige gezinssituatie te bekijken. Heb je een leraar in het gezin? Dan kan die met een lerarenkaart makkelijk 1 euro korting krijgen. Dat is onder meer zo bij Kinepolis, Zed Cinema en de Sphinx. Soortgelijke kortingen zijn er voor studenten, werkzoekenden en 60-plussers. Check gewoon de website van jouw favoriete cinema, en je komt snel te weten wat er te rapen valt.

Let op: de prijs van een cinematicket bij Kinepolis, UGC en Euroscoop kan in sommige steden mogelijk licht verschillen. In de UGC van Aarschot betaal je bijvoorbeeld 70 cent minder voor een standaard ticket, dan in de UGC van Antwerpen. Ook moet je er rekening mee houden dat je voor langere films vaak meer betaalt. Kinepolis rekent voor films die 135 minuten of langer duren een supplement aan van 1 euro. Je betaalt dus meer voor ‘Oppenheimer’ (180 minuten), maar niet voor ‘Barbie’ (114 minuten).

