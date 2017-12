KEYPLAN for kids Gesponsorde inhoud Kinderen verklappen wat ze morgen met hun spaarcenten gaan kopen. Mama en papa? Die denken beter op lange termijn. Aangeboden door Keytrade Bank

Kinderen verklappen wat ze graag met hun spaarcenten willen doen

James wil op bezoek in Legoland en Billie droomt van een konijn. Kinderplannen die passen bij het bescheiden buikje van hun spaarvarken. Als ze later groot zijn, gaan ze meer centen nodig hebben. Daarom dat je er als ouder best op tijd aan begint.

De tijd vliegt… niet echt

Champagne in de kraamkliniek, de eerste schooldag, het eerste lief, op kot, nog even terug naar huis… en dan een lege kamer. Ouders die erop terugkijken, kunnen niet geloven dat de jaren zo snel voorbijgevlogen zijn.

Dat is natuurlijk maar een subjectief gevoel. In werkelijkheid duurt het gemakkelijk 25 jaar voor je zoon of dochter het huis uit is. Jonge ouders die hun kinderen later graag een financieel duwtje in de rug willen meegeven, kunnen daar slim gebruik van maken. Een lange horizon is immers wat je nodig hebt als je wil beleggen.

Hoe vroeger, hoe beter

De meerderheid van de ouders gebruikt hiervoor een spaarrekening. Door de lage rente en de inflatie zou het resultaat wel eens kunnen tegenvallen. Als je toch al die jaren de tijd hebt, kan beleggen een betere optie zijn, met een beter rendement. Een beurskenner hoef je daarvoor niet te zijn. Je kunt eenvoudig en flexibel maandelijks een klein bedrag investeren in een beleggingsplan. Dat is een mix van zorgvuldig geselecteerde fondsen.

Vroeg beginnen is de boodschap. Wie de discipline heeft om jarenlang elke maand een bescheiden bedrag in te leggen, kan op termijn rekenen op een substantieel eindresultaat. Altijd meegenomen als je kind later wil investeren in een eigen zaak of een eerste appartementje.

Voor James, Emmilou, Jackie en Billie blijft het gelukkig nog even bij heerlijk kinderlijke plannen.

Naam: James

Leeftijd: 8

In mijn spaarvarken: € 50

Dit ga ik ermee doen: “met deze centjes wil ik graag op vakantie naar Legoland.”

Naam: Emmilou

Leeftijd: 9

In mijn spaarvarken: € 212

Dit ga ik ermee doen: “denk je dat ik al genoeg heb om een telefoon te kopen? Maar uhm, misschien moet ik eerst eens aan mama vragen of dat mag…”

Naam: Jackie

Leeftijd: 11

In mijn spaarvarken: € 75

Dit ga ik ermee doen: “mijn spaargeld wil ik gebruiken om te shoppen op de Meir. Ik doe niets liever!”

Naam: Billie

Leeftijd: 6

In mijn spaarvarken: € 15

Dit ga ik ermee doen: “een konijn kopen”

