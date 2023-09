Kijk je op tegen de nieuwe werkweek? Zo vind je in zeven stappen een job die wél bij je past

Doe de test

De vakantie vormt meer dan eens een moment van bezinning en ook onze loopbaan ontsnapt daarbij doorgaans niet aan ons kritisch oog. Hoe voelde jij je bij het vooruitzicht terug aan de slag te moeten? Verheugd omdat je je collega’s weer kon zien en verder aan je carrièrepad kon timmeren? Bezorgd over allerlei problemen die je er zou aantreffen? Of draaide je maag al om bij de gedachte weer aan het werk te gaan?

Het is belangrijk om af en toe bij deze vragen stil te staan en af te toetsen of je nog de gewenste richting uitgaat. Zo kan je - indien nodig - tijdig je carrière bijsturen.



Om een burn-out te vermijden, is het cruciaal uit te maken of je nog gelukkig bent met je huidige baan: deze test kan je daarbij helpen.

Wat als je ongelukkig bent op je job?

Kom je tot een weloverwogen besluit dat je werk je te veel energie kost en je er nauwelijks nog tevredenheid uit puurt? Dan is het hoog tijd voor iets anders. Een nieuwe uitdaging strik je uiteraard niet op 1-2-3, maar vereist enig denkwerk en de nodige inspanning. Deze zeven stappen voeren je naar een rooskleurige werktoekomst.

1. Heroriënteren

Stel goed voor jezelf scherp wat je verlangt van een job en of je dromen stroken met de werkelijkheid. Let daarbij ook op dat je niet opnieuw in hetzelfde straatje belandt. Het gras is vaak groener aan de overkant, waardoor een onbezonnen carrièreswitch wel eens tot teleurstelling kan leiden. Het is dus essentieel je goed te informeren en je daarbij eventueel te laten begeleiden door een loopbaancoach.



Dreig je het overzicht te verliezen tussen alle mogelijkheden? Zo vind je de job die écht bij je past.

2. Vacatures uitpluizen

Heb je een duidelijk beeld van waar je naartoe wilt? Dan is het zaak de geknipte job te herkennen in het soms lijvige aanbod vacatures. Die kunnen wel eens vaag zijn of je een verkeerd idee van de werkelijke jobinhoud bezorgen als je ze niet goed (tussen de lijnen) leest. Met deze tips screen je het best een vacature.

3. Cv opstellen

Langs de andere kant doe je er best aan zelf open kaart te spelen. Een sterk en waarheidsgetrouw cv biedt de beste garantie op een professionele match made in heaven.



Indruk maken met je cv? Deze e-gids toont hoe je dat voor elkaar krijgt.

4. Solliciteren

Wellicht één van de meest spannende stappen op je pad naar een leuke baan: de face to face confrontatie aan de sollicitatietafel. Heb je voorgaande stappen nauwgezet gevolgd, hoef je echter niet aan jezelf te twijfelen. Je succes hangt dan voor een groot stuk af van een goede voorbereiding.

5. Onderhandelen over je loon

Krijg je een aanbod voor die felbegeerde baan? Dan nog heb je niet alle watertjes doorzwommen. Je dient immers nog te onderhandelen over je loon en arbeidsvoorwaarden. Vergeet trouwens zeker de extralegale voordelen niet te bespreken waarmee je je salarispakket verder kan optimaliseren, net als eventuele opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden.

6. Je huidige job opzeggen

Ben je ook hier tot een akkoord gekomen en is het contract beklonken, wacht dan niet langer om je huidige baan op te zeggen. Doe dit volgens de geijkte regels en verbrand je bruggen daarbij niet, zelfs al sta je misschien erg negatief tegenover je huidige job. Je weet immers nooit wie je later in je carrière nog kan tegenkomen.



Zelf je ontslag geven? Lees hier hoe je dat doet volgens het boekje.

7. Je opzegtermijn uitzitten

In de meeste gevallen is het niet mogelijk om je oude job van de ene op de andere dag vaarwel te zeggen, maar zal je een opzegtermijn in acht dienen te nemen, hetzij tot een onderling akkoord met je bijna-ex-werkgever moeten komen. Hoeveel weken je wettige opzeggingstermijn bedraagt, hangt af van je anciënniteit in de onderneming. Houd hier dus zeker rekening mee bij het bepalen van de startdatum van je nieuwe arbeidscontract (in stap 5). Sluit deze periode tenslotte op een zo correct en positief mogelijke manier af.

